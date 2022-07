Filha de Marcos Mion vai para internato na Suíça estudar liderança: Pedido de Natal

03/07/2022 | 15:11



Papai orgulhoso! O apresentador do Caldeirão, Marcos Mion, compartilhou com os fãs a notícia de que sua filha do meio, Donatella, de 13 anos de idade, está indo estudar em um internato na Suíça por 15 dias. O pedido foi feito por ela mesma durante o Natal e os pais fizeram o que podiam para atender as vontades da filha, mas dentro de suas próprias crenças também.

O novo contratado da Globo postou um textão para contar como foi toda a jornada e como serão os próximos dias da família nessa viagem, já que ele próprio está de férias do programa que apresenta aqui no Brasil.

Hoje a minha princesa ganhou assas próprias, começou Mion. Foi seu pedido de Natal: fazer um internato na Suíça pra estudar Leadership (liderança). Com 13 anos!

Doninha, como é carinhosamente chamada, desejava ficar seis pelo país europeu para se aprofundar bastante no assunto, mas com tão pouca idade e sendo a primeira vez que ficaria longe dos pais, Marcos não aceitou especificamente esse pedido, e conta que foi por puro egoísmo mesmo de não querer ver a princesinha longe dos braços do pai.

Essa viagem toda foi pensada em torno dessa vontade dela. Ela queria seis meses, só deixei 15 dias. Não por ela, por mim mesmo! Eu que não estava pronto! Era tanto o que eu não estava pronto que fiz de tudo para casar minhas férias com o período que ela ia ficar "internada" e pedi pra Nena organizar uma viagem por perto para nós estarmos ali do lado. Qualquer coisa eu conseguiria chegar rápido.

O texto foi em tom de piada, como o apresentador costuma lidar com tudo, e ele ainda contou que Donatella não ficou muito feliz em ter os pais-corujas tão perto, mas teve que aceitar para poder seguir com o sonho. Quem não queria um pai fofo desses, né?

E claro que os fãs que acompanham Mion ficaram curiosos com a falta de Romeo, o filho mais velho do casal que faz muito sucesso pela internet.

O apresentador do Caldeirão então decidiu fazer um vídeo para explicar a ausência do garoto de 17 anos de idade, e conta que viagens são motivos de estresse para Romeo e que ele não lida bem com situações que podem rapidamente sofrer mudanças, então é mais saudável deixá-lo em casa, onde ele se sente seguro e bem.