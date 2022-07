Claudia Raia revela exigência de Ingrid Guimarães para festa de aniversário: -Você deu trabalho

03/07/2022 | 15:11



Ingrid Guimarães só faz aniversário no dia 5 de julho, mas no último sábado, dia 2, a atriz adiantou as comemorações para celebrar a chegada de uma idade marcante para qualquer pessoa, os 50 anos de idade! A atriz fez uma festa de aniversário no Rio de Janeiro, e a amiga Claudia Raia acabou revelando algo inusitado sobre a festa: todos precisavam ir vestindo a cor roxa!

Quero dividir uma coisa com vocês, porque a minha amiga Ingrid Guimarães é uma apaixonada pela cor lilás, pela cor roxa. E está todo mundo enlouquecido em São Paulo, em todas as capitais desse país, atrás de uma roupa roxa. Uma loucurinha! Então, queria te falar, Ingrid, tudo bem, é seu aniversário, são 50 anos, a gente te ama, mas você deu trabalho tá, amiga? Só isso que eu queria pontuar.

Em seus Stories, Ingrid mostrou como foi a festa, que contou com a presença de famosos como Marcelo Serrado, Dani Calabresa, Tiago Abravanel, Larissa Manoela e muitos outros.