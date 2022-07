Cinco machucados fazem testes e podem reforçar o Corinthians na Libertadores

03/07/2022 | 15:00



O técnico Vítor Pereira pode ter novidades na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Cinco dos sete machucados fizeram testes no campo na reapresentação do elenco neste domingo e podem reforçar o Corinthians na terça-feira, em La Bombonera: o zagueiro Gil, o lateral-direito Rafael Ramos e os meias Du Queiroz, Renato Augusto e Willian .

Os cinco atletas subiram ao campo para testes e podem reforçar o clube contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, às 21h30, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Fagner e Maicon, com lesões mais graves, dificilmente terão condições de retornar a Buenos Aires.

Todos esses jogadores desfalcaram o clube na derrota por 4 a 0 frente ao Fluminense, no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que custou a vice-liderança. Além disso, segue vetado o zagueiro João Victor, com dores no tornozelo e perto do Benfica. O atacante Gustavo Silva segue tratando de uma tendinite.

No treino deste domingo, os jogadores que participaram por mais de 45 minutos da derrota para o Fluminense, no Maracanã, ficaram na parte do Centro de Treinamento e realizaram um trabalho regenerativo. Os demais atletas foram ao gramado e participaram de uma atividade de posse de bola em campo reduzido e um treinamento de enfrentamento sob o comando do técnico Vítor Pereira.

O time utilizado pelo técnico português no último jogo foi repleto de jovens atletas e com apenas alguns titulares. O treinador realizou também um trabalho final de finalização com os jogadores. Os vários desfalques fizeram com que Vítor Pereira apostasse em atletas das categorias de base diante do Fluminense. No entanto, vai precisar da experiência para tentar surpreender o Boca Juniors, fora de casa.

O Corinthians, inclusive, ainda não perdeu para o Boca Juniors na temporada. Além do empate sem gols nas oitavas, o time paulista venceu, em São Paulo, por 2 a 0, na primeira fase, e empatou por 1 a 1, na Argentina.

Se a goleada sofrida no Brasileirão custou a vice-liderança e levantou um alerta no clube alvinegro, do lado do Boca Juniors a situação também não é animadora. Na sexta-feira, pelo Campeonato Argentino, o time reserva de Sebastián Battaglia perdeu por 3 a 0 em casa para o Banfield.