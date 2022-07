'Altas Horas': Guito revela nome do grupo de mensagens do elenco de 'Pantanal'

03/07/2022 | 14:43



No último sábado, 2, os atores Guito e Malu Rodrigues participaram do Altas Horas. Durante o programa, os atores revelaram o nome do grupo de WhatsApp com o elenco de Pantanal.

O assunto sobre o grupo surgiu quando ambos falavam sobre a trama das 21h. Na novela, Guito vive o peão Tibério e Malu interpretou a Irma na primeira fase da história - que hoje é vivida por Camila Morgado.

A atriz até brincou que, mesmo não estando mais na novela, ainda fazia parte do grupo. "Não estou mais na novela. Tem um grupo e eu tô lá, e ninguém me tira não", declarou Malu Rodrigues, aos risos.

Foi então que Serginho Groismann perguntou sobre o nome. Sem dar muitos detalhes, Guito e Malu revelaram que era "Pantalounge".

Ainda durante o programa, Guito e Malu cantaram Romaria e mostraram muita sintonia juntos.

Nas redes sociais, o público vibrou com a parceria. "Que coisa linda o Guito e a Malu cantando juntos", escreveu uma internauta.

"A Malu Rodrigues e o Guito cantando uma das músicas mais bonitas da história da música mundial", declarou outra internauta.