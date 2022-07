Atlético-MG anuncia a contratação de atacante Pavón, ex-Boca Juniors

03/07/2022 | 14:15



O Atlético-MG tem mais um reforço para o seu elenco na sequência da temporada. O clube mineiro anunciou neste domingo a contratação do atacante Pavón. O argentino aguardava o fim de seu contrato com o Boca Juniors, no último dia 30 de junho, para ser confirmado como reforço da equipe alvinegra. Pavón chegou ao Brasil no sábado e foi anunciado um dia depois.

O atleta de 26 anos acertou com o Atlético-MG em fevereiro, mas, por causa do contrato com o Boca e da janela de transferência, que reabre no dia 18 de julho, só pôde ser anunciado agora. O vínculo vale até junho de 2025.

Pavón, neste primeiro momento, não poderá reforçar o time na Libertadores, pois tem seis jogos de suspensão a cumprir. Ele foi punido pela Conmebol por ter sido um dos pivôs da confusão que acabou com a eliminação do Boca Juniors e a classificação do Atlético-MG às oitavas de final do torneio.

Como profissional, Pavón tem 250 partidas realizadas, com 59 gols e 41 assistências. O atleta iniciou a carreira no Talleres-ARG, transferindo-se, posteriormente, para o Boca Juniors. Ele também atuou, por empréstimo, no Colón-ARG e no LA Galaxy-EUA em duas temporadas, de onde retornou para o Boca.

O jogador entrou em campo oito vezes pelas seleções de base do seu país e marcou nove gols, além de integrar a delegação da Seleção Argentina Sub-23 na disputa dos Jogos Olímpicos de Verão, em 2016.

Ele não entra em campo desde dezembro de 2021. Desde então, viveu um conflito com a diretoria do Boca Juniors, pois isso optou por deixar o clube e se aventurar no futebol brasileiro.

O Atlético-MG foi o time que mais se qualificou para esse segundo semestre. Além de Pavón, o clube mineiro contratou o zagueiro Jemerson, e os atacantes Pedrinho, ex-Corinthians, e Alex Kardec, ex-Palmeiras e São Paulo.