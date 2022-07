Ricky Martin nega acusações de abuso doméstico: Completamente falso e fabricado

03/07/2022 | 14:10



Eita atrás de vixe! Ricky Martin arrumou uma polêmica gigante para sua carreira. O cantor está sendo acusado de violência doméstica por uma pessoa anônima em Porto Rico. A polícia local confirmou a acusação no último sábado, dia 2, e a audiência estaria marcada para o dia 21 de julho. Informações também revelam que até uma ordem de restrição já teria sido emitida para o artista.

Mas ele decidiu meter a boca no trombone e negou tudo! Segundo a revista People, representantes oficiais do cantor de 50 anos de idade disseram que as alegações não são verdadeiras e que eles acreditam que a história será explicada.

As alegações contra Ricky Martin que levaram à ordem de proteção são completamente falsas e fabricadas. Nós estamos muito confiantes que os verdadeiros fatos virão à tona, assim nosso cliente, Ricky Martin, receberá justiça.

A polícia porto-riquenha também conversou com a revista e conta que o artista ainda não foi encontrado, mas que ele não deve se aproximar da vítima que tem em mãos a ordem de restrição.

Vale lembrar que Ricky Martin é casado com o pintor sueco Jwan Yosef desde 2017, com quem tem quatro filhos, Valentino de 13 anos de idade, Matteo de 13 anos de idade, Lucia de três anos de idade e Renn de três anos de idade.