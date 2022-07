Elliot Page mostra foto nova de passaporte 18 meses depois de se assumir transgênerocc

03/07/2022 | 13:11



Quem é que tem uma foto bonita do passaporte, né? Quase ninguém, mas o ator de The Umbrella Academy, Elliot Page se mostrou super feliz com o próprio registro no documento, agora com o sexo que se identifica.

Através de uma postagem no Instagram o artista, que no final da última semana havia dito que entrou para um aplicativo de namoro, compartilhou mais um momento de felicidade em sua nova fase da vida, a foto de seu novo passaporte, agora com o nome e gênero com os quais ele se identifica. O look escolhido foi básico, apenas uma camiseta lisa e um cordão, mas parece ter deixado o Elliot mais do que feliz.

Nunca achei que eu fosse amar uma foto de passaporte, escreveu.

A postagem recebeu milhares de comentários positivos, demonstrando todo apoio a Page nessa nova fase de sua vida, além dele já ter recebido todo apoio da própria equipe de produção da série The Umbrella Academy anteriormente. Vale lembrar que Elliot, de 35 anos de idade, se assumiu transgênero em dezembro de 2020 e se separou de sua ex-esposa no início do mesmo ano.