Tadeu Schmidt comemora os 18 anos de idade da filha mais nova com festa luxuosa e revela pedido fofo feito por Laura; confira!

03/07/2022 | 13:10



Teve festão! A filha caçula do apresentador do BBB22, Laura Schmidt, comemorou seu aniversário de 18 anos de idade no último sábado, dia 2, com um festão ao lado da família, e fez um pedido especial que o papai-coruja compartilhou nas redes sociais.

Através de sua conta no Instagram, Tadeu Schmidt celebrou o dia da filha mais nova com várias fotos super fofas da festa. No post ele revelou que a celebração não aconteceu no dia que deveria ter acontecido, dia 8 de junho, que é o aniversário de Laura, mas que o dia 2 de julho não deixou de ser muito especial para a família.

Viva! Laura 18! Agora, a festa saiu! Não foi no dia do seu aniversário por uma série de imprevistos? Mas foi agora, com mais gente querida reunida. Adorei! Que turma mais animada! Todo mundo dançando e cantando de maneira contagiante! Que astral! Que noite legal! Você merece muitas festas, minha lindona! Você merece ser muito feliz!

Que fofo, né? Mas ele não deixou de compartilhar com os seguidores o pedido super fofo que a filha caçula fez para comemorar a chegada de uma idade tão importante entre as adolescentes:

Ela fez questão de usar o mesmo vestido da festa de 15 anos. Não é fofa? Só precisou fazer uns ajustezinhos porque a menininha agora é um mulherão, revelou o jornalista.

Dá para sentir daqui o carinho que papai-coruja tem pela filha, né? Mas ele não deixou o humor de lado e decidiu ainda fazer uma brincadeirinha com a filhota sobre o famoso Com quem será?, o apresentador da Globo disse que não entendeu aquela história e pediu para a herdeira lhe explicar direitinho mais tarde, eita, que ciúmes, hein?!