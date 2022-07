Anitta toma dores de Vitão e defende cantor na web: Quanta gente babaca

03/07/2022 | 12:11



Mais do que melhores amigos, best friends! O cantor de Flores, Vitão se envolveu em mais uma polêmica na última sexta-feira, dia 1°, mas a repercussão tomou maiores proporções durante o último sábado, dia 2, quando a cantora Anitta saiu em defesa do amigo nas redes sociais.

Em um vídeo postado no TikTok, Vitão aparece com o penteado de Maria-Chiquinha e sombra colorida nos olhos enquanto dança sua própria música, Mais Uma Vez, mas os internautas não gostaram nadinha disso e começaram a fazer comentários sobre a aparência do cantor, chegando a chamá-lo de biscoiteiro e acusando-o de fazer de tudo para aparecer.

O que não se faz pelo lacre?, comentou uma dos usuários da rede.

Mas teve famosa que não gostou do jeito que os fãs comentaram sobre isso, e foi ninguém menos do que a nossa querida Girl From Rio. A cantora Anitta parece ter acompanhado as postagens que foram feitas no Instagram sobre o caso e decidiu defender o amigo de uma página de fofoca:

Quanto comentário babaca. Quanta gente babaca nesse mundo. Arrasa, Vitão, escreveu a voz de Envolver.

Eita, imagina receber um puxão de orelha da própria Anitta? Mas Vitão não se deixou abalar nada por esses comentários maldosos, em sua própria conta no Instagram ele decidiu fazer piada com a situação e postou o mesmo vídeo afirmando que gosta mesmo de aparecer porque é bonito, quem pode, pode, né?