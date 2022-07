Travis Barker fala publicamente pela primeira vez sobre problema de saúde

03/07/2022 | 12:11



Como você vem acompanhando, Travis Barker tomou um verdadeiro susto recentemente e teve que ser internado às pressas por conta de uma forte crise de pancreatite. O músico teria sido até flagrado chegando de ambulância ao hospital na última terça-feira, dia 28.

A informação sobre o problema de saúde teria sido confirmado anteriormente por fontes próximas ao marido de Kourtney Kardashian, mas na noite do último sábado, dia 2, Travis decidiu falar publicamente sobre o assunto em suas redes sociais.

Fui fazer uma endoscopia na segunda-feira, me sentindo ótimo, mas depois de jantar, comecei a sentir uma dor agoniante e fiquei hospitalizado desde então. Durante a endoscopia, removeram um pólipo bem pequeno de uma área bem sensível, normalmente manipulada por especialistas, o que, infelizmente, danificou um canal essencial para a drenagem pancreática. Isso gerou uma pancreatite séria, com risco de vida. Estou muito grato que, com o tratamento intensivo que estou recebendo, já estou muito melhor.

Eita, ainda bem que ele está melhor, não é mesmo!?