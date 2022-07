Ricky Martin está sendo acusado de violência doméstica

03/07/2022 | 11:11



Ricky Martin arrumou uma dor de cabeça para chamar de sua, tudo porque, segundo informações publicadas pelo portal Telemundo, o cantor estaria sendo acusado de violência doméstica por uma pessoa anônima, em Porto Rico.

Eita! E ainda segundo o portal, a polícia local teria confirmado a acusação no último sábado, dia 2, e até uma ordem restrição teria sido emitida. Para quem não sabe, o artista é casado há cinco anos com Jwan Yosef com quem tem os seus quatro filhos.

Segundo informações, esta suposta vítima pediu a ordem de restrição diretamente a uma juíza - ao invés de ir registrar o caso na própria polícia - e foi atendida prontamente sem apresentar provas. A audiência deste caso teria sido agendada para o dia 21 de julho.

Um outro portal, o El Vocero, afirmou ter tido acesso aos documentos do processo que teria registrado que as partes se relacionaram por sete meses. Se separaram há dois meses, mas o acusado não aceita a separação. Ele o liga com frequência. Além disso, o denunciante o viu rondando sua casa em pelo menos três ocasiões. O denunciante teme por sua segurança.

Eita!