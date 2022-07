Alunas acusam professor da Unesp de assédio sexual

03/07/2022 | 08:40



Alunas da Unesp de Bauru (SP) acusam de assédio sexual o professor Marcelo Bulhões, de Ciências Humanas. Na sexta-feira, dia 1º, foram expostos cartazes no câmpus que exibem supostas conversas de conotação sexual entre ele e uma estudante. A Unesp diz acompanhar o caso. Bulhões nega a acusação e afirma ser vítima de calúnia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.