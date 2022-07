Renatinho do Conselho entrega o relatório da CPI da Enel para MP

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



03/07/2022 | 08:07



O vereador Renatinho do Conselho (Avante), de Santo André, protocolou o relatório final da CPI da Enel no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e também no TCE (Tribunal de Contas do Estado). A ação foi proposta ainda em fevereiro, quando o documento foi finalizado.



Conforme o vereador, a medida é importante para que as duas instituições também fiquem a par da conclusão do relatório, que afirmou que a empresa atuou com práticas abusivas no município, o que prejudicou os clientes da concessionária, que é responsável pelo fornecimento de energia.



“A missão está cumprida, por parte da Câmara. Agora compete à Justiça e também aos deputados estaduais. Muitos (deputados) dizem que estão fazendo requerimentos de informação, mas não têm coragem de abrir uma CPI na Assembleia. É isso que me questiono. Falar é fácil, mas por que não abrem (uma CPI)?”, declarou o vereador ao Diário.



A CPI da Enel foi concluída em fevereiro deste ano pela Câmara. No documento, a comissão lista 12 abusos cometidos pela concessionária. A lista aponta cobranças abusivas, negativação de CPF de forma injusta, cobrança por amostragem e falta de atendimento ao consumidor.



No dia 13 de junho, o parlamentar já havia entregado o relatório nas mãos do governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB). A intenção é levar o debate sobre a qualidade do serviço prestado pela Enel no âmbito estadual.



NA REGIÃO

No início de junho, a Câmara de São Bernardo instaurou comissão para acompanhar a atuação da Enel na cidade. Além de Santo André e São Bernardo, Diadema e Mauá já criaram CPIs para avaliar atuação da concessionária.