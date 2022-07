Triste recuo! 

Do Diário do Grande ABC



Triste realidade! Após dois anos consecutivos de queda, o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito tornou a aumentar no Grande ABC. Levantamento deste Diário, com base nos dados do Infosiga SP, plataforma do governo do Estado que monitora ocorrências do tipo, mostra que 94 pessoas morreram em ocorrências no asfalto de janeiro a maio de 2022. Trata-se de crescimento de 32,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram verificados 71 óbitos. Os índices são alarmantes e causam indignação. É de se perguntar o que estão fazendo as autoridades para pôr fim a esta verdadeira chacina.



Chama atenção o recrudescimento da violência no asfalto porque o Grande ABC sempre foi modelo de ações efetivas para combatê-la – como o inesquecível Mister Mão, super-herói símbolo das campanhas de travessias seguras na região. Onde foram parar as políticas públicas para evitar acidentes e mortes em rodovias, avenidas e ruas de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra?



É perfeitamente compreensível que restrições orçamentárias, tanto do Estado quanto dos municípios, comprometam a execução de programas. Mas alguns deles, dada a sua importância, precisam ser mantidos. Como – parece não haver dúvida – é o caso de projetos destinados a preservar vidas. Que outra prioridade maior que esta há na gestão pública?



Espera-se que os dados ora divulgados por este jornal interessem às autoridades que cuidam do trânsito nas sete cidades e provoquem-nas para que ajam. Não fossem suficientes os dramas pessoais que se escondem por trás das estatísticas policiais, é lamentável constatar que os índices de mortos em acidentes de trânsito no Grande ABC, sejam nas estradas que cortam a região ou então em ruas e avenidas das sete cidades, retornaram ao patamar pré-pandemia. Ou seja, bastou que houvesse flexibilização das restrições de circulação para que a imprudência de motoristas, passageiros e pedestres voltasse a ceifar vidas.



Triste recuo!