Observar, planejar e agir

Do Diário do Grande ABC



03/07/2022 | 08:01



Dados do mais recente relatório Competitividade Brasil, da CNI (Confederação Nacional da Indústria), situa o País na 17ª posição entre 18 economias com características similares ao Brasil e que se apresentam como parceiros ou concorrentes no cenário global. Mas aquilo que fazemos com o que sabemos é o que importa.



Transformar a realidade exige atuar em muitos alvos, da educação às reformas estruturantes. Assim, considerando as políticas públicas conduzidas em Santo André pela gestão do prefeito Paulo Serra, cremos que a geração de mais oportunidades de emprego, renda, desenvolvimento e consequente bem-estar social é resultado de planejamento com trabalho firme para a melhoria no ambiente de negócios, estímulo e apoio à competitividade das empresas e promoção do fortalecimento de cultura empreendedora, solidária, criativa e inovadora na cidade.



Em relação ao ambiente de negócios, é sabido quanto a desburocratização facilita a vida do empreendedor. Programas como Obra Fácil, Via Rápida Empresa e Papel Zero estão se refletindo em reconhecimentos e premiações, como o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, em que Santo André foi bicampeã, e o título de referência nacional, no Prêmio Transformação Digital Brasil Oziris Silva 2020/2022, organizado pelo Instituto MicroPower e Ecossistema Brasil 6.0. Além das premiações, também conquistamos posição de destaque no ICM (Índice de Concorrência dos Municípios), do Ministério da Economia.



A melhoria do ambiente de negócios deve estar aliada ao fortalecimento da competitividade das empresas. E aí, inovação é crucial. Com o Parque Tecnológico de Santo André, temos promovido a mobilização e integração das universidades, instituições de ciência e tecnologia da região, empresas e outros atores locais em favor da inovação, além de termos tornado possível a preparação da cidade para a adoção da tecnologia 5G, por meio de legislação que se tornou referência nacional.



Aflorar a capacidade empreendedora, criativa e inovadora das pessoas é fundamental em qualquer estratégia de desenvolvimento local. Neste contexto estão inseridos a Incubadora de Economia Solidária, Circuito Andreense de Empreendedorismo, CapacitaTech e a Escola de Ouro, conduzida pelo Fundo Social de Solidariedade, que esteve liderado pela primeira-dama Ana Carolina Serra desde 2017.



Acreditamos que ‘trabalhar direito dá trabalho’ e o caminho para a construção de Brasil mais justo, mais inclusivo, melhor para se empreender e melhor para se viver está nas mãos de pessoas que, verdadeiramente, enxergam um propósito em suas vidas.



Evandro Banzato é secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Diarinho

Muitas pessoas leram e faziam trabalhos escolares utilizando o Diarinho como fonte (Câmara aprova homenagem pelos 50 anos do Diarinho). Em tempos sem internet e Google, a criançada, os pais, sabiam que nas páginas tinha material. Resgate legal. Parabéns, Dra. Ana (Veterinária, vereadora de Santo André, autora de moção de aplauso para o suplemento infantil do Diário).<EM>

José Henrique Mioto

do Facebook



Enel, pede para sair – 1

O governo deveria cancelar o contrato com essa Enel, porque, além do péssimo serviço, só vem aumentando, sem parar (Enel ignora problemas e anuncia aumento de 12% em conta de luz). Antes eu pagava menos de R$ 80; agora, chega a mais de R$ 400. Onde vamos parar? E o salário sempre caindo.

Ermelinda Hungaro do Prado

do Facebook



Enel, pede para sair – 2

O pior é que, antes de anunciar esse aumento (12%), reajustaram o valor das tais bandeiras amarela e vermelha. Ou seja, é só passarem as eleições para colocarem em prática mais esse aumento na nossa conta.

Jailson Santana

do Facebook



Enel, pede para sair – 3

Não tem nada que detenha eles (a concessionária de energia elétrica Enel). Por que iriam se preocupar com a população? Mesmo agindo errado, cortando energia onde não pode, onde os leituristas não tiram a conta, só passam e fazem pela média, onde várias coisas são erradas, quem vai contra eles e por nós? Ninguém! Então, para eles está tudo ótimo. O pobre assalariado que se ‘lasque’.

Rosi Silva

do Facebook



Recém-nascidos

Deveriam ter estatística de filhos ‘entregues’ por mães às avós (Um recém-nascido é entregue voluntariamente para adoção no Grande ABC a cada mês)! Mães geram, parem e terceirizam às avós! Muitas vezes mais que um filho! Seria interessante pesquisa nesse sentido!

Eric Mello

do Facebook



Pedágios

Ano de eleição o PSDB faz de tudo. Passou a eleição aumenta em dobro (Governo de São Paulo anuncia que pedágios não serão reajustados em 2022). (Rodrigo) Garcia é o discípulo do João Doria. Não é à toa que é lanterna nas pesquisas.

Carla Francoze

do Facebook



Aposentados

Com eleição ou sem eleição, não muda nada! Os responsáveis de mexer na aposentadoria ‘passaram a mão’ em quase dois anos, não pagaram. E mais, os empregos com carteira (assinada) não apareceram. Estão dando para o Bolsa Família. Os aposentados são os únicos prejudicados, trabalharam tanto na vida e são enganados.

Sonia Stecher

do Facebook