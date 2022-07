Escola Livre de Teatro de Santo André terá aula aberta

Do Diário do Grande ABC



03/07/2022 | 07:49



A ELT (Escola Livre de Teatro) de Santo André realizará entre amanhã e 11 de julho série de aulas abertas em espaços da Secretaria da Cultura na cidade. A programação da escola terá, ainda, o sarau de compartilhamento de processos, nos dias 13 e 14, e o Fórum Preto, no dia 15, ambas no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. As atividades da programação são gratuitas.



A série de aulas abertas da ELT terá início amanhã, às 15h, com apresentação dos núcleos de teatro de rua e circo e teatro físico, na Escola Livre de Cinema e Vídeo (Avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica). Na terça-feira, o espaço receberá, às 14h, o núcleo de máscaras. Na mesma data, a Casa do Olhar Luiz Sacilotto (Rua Campos Sales, 414, Centro) receberá o núcleo de direção, às 9h30, e o terreiro histórias do teatro e dramaturgias, às 14h.



O CEU Ana Maria, o Auditório Heleny Guariba e a Escola Livre de Dança também sediarão atividades gratuitas no até 11 de julho (programação completa no site web.santoandre.sp.gov.br).



Nos dias 13 e 14, das 19h às 22h, o Cine Teathro de Variedades Carlos Gomes sediará sarau de compartilhamento de processos. O encontro contará com apresentação de cenas coletivas e individuais, intervenções e leituras de dramaturgias que estão sendo construídas nos processos pedagógicos das formações. No dia 15, às 19h, o espaço receberá o fórum preto, que terá abertura com o núcleo de tambores e expressão e participação de convidados em uma mesa de debate sobre produção e teatralidades pretas.