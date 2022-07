Guarani busca igualdade com o CRB, mas permanece entre os piores da Série B

02/07/2022 | 22:55



O Guarani lutou, mas o jejum de vitórias aumentou para quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, em partida válida pela 16ª rodada, o time campineiro visitou e ficou no empate com o CRB, pelo placar de 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Depois de ver os donos da casa abrirem o placar com Gabriel Conceição no primeiro tempo, Leandro Vilela deixou tudo igual no segundo.

Com a igualdade fora de casa, o Guarani segue na 19ª colocação, com 14 pontos, na frente apenas do lanterna Vila Nova que tem 12. Já o CRB é décimo com 20 pontos e engatou o quinto jogo sem derrota. O duelo marcou o reencontro do time campineiro com o seu ex-técnico, Daniel Paulista. O time paulista estreou Mozart Santos, substituto de Marcelo Chamusca.

Em casa, o CRB dominou boa parte do primeiro tempo, com mais posse de bola e criando as principais jogadas ofensivas. A primeira chance real de gol, porém, saiu apenas aos 35 minutos, quando Rafael Longuine bateu falta e assustou o goleiro do Guarani, que só acompanhou a bola sair pela linha de fundo.

O placar foi aberto aos 43 minutos. Rafael Longuine lançou Gabriel Conceição em velocidade, que ganhou da defesa na corrida e bateu forte na saída do goleiro para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Guarani foi para cima. Aos cinco minutos, Silas arriscou um chute de fora da área e Diogo Silva se esticou todo para defender no cantinho. Aos 13, em mais uma jogada ofensiva do time paulista, Matheus Pereira bateu cruzado e Gilvan foi tentar afastar, mas quase fez contra.

Depois de tanto tentar, o visitante deixou tudo igual aos 35 minutos. Lucão do Breack serviu Leandro Vilela na área, que chegou batendo de chapa, sem chances para o goleiro do CRB que só viu a bola morrer no fundo das redes. A partir daí, os dois times foram para o tudo ou nada, em busca da vitória, mas o duelo terminou mesmo com o empate em 1 a 1.

Os dois times voltam a campo em dias distintos para a disputa da 17ª rodada da Série B. Na terça-feira, o CRB visita o Operário-PR, no estádio Germano Kruguer, em Ponta Grossa (PR), às 21h30. No sábado, o Guarani recebe o Cruzeiro, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 11h.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 GUARANI

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Iago Mendonça), Gilvan e Raul Prata; Uillian Correa (Jalysson), Wallace e Rafael Longuine (David Brall); Fabinho, Gabriel Conceição (Yago) e Richard (Vico). Técnico: Daniel Paulista.

GUARANI - Arthur Gazze; Lucas Ramon (Mateus Ludke), João Victor, Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Silas (Lucas Venuto) e Eduardo Person (Maxwell); Vitinho (Lucão do Break), Bruno José (Madison) e Giovanni Augusto. Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Gabriel Conceição, aos 41 minutos do primeiro tempo e Leandro Vilela, aos 35 do segundo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Reginaldo e Richard (CRB) e Leandro Vilela (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).