Internacional busca empate com o Ceará e se garante no G-4 do Brasileirão

02/07/2022 | 21:17



Reféns de um calendário apertado e com jogos decisivos em sequência, Ceará e Inter ficaram no empate de 1 a 1 neste sábado, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Tanto Mano Menezes como Marquinhos Santos mandaram a campo equipes com vários reservas para não estourar seus atletas. Lima e Moisés marcaram os gols da partida.

O resultado acabou sendo satisfatório para o time gaúcho, que chegou aos 25 pontos e garantiu a quarta colocação na competição. Já o Ceará não teve muito o que comemorar. Para piorar, a equipe segue com uma incômoda escrita: a de não vencer em casa. O reflexo desta campanha irregular é o 13º lugar na tabela. O time nordestino soma 18 pontos e não consegue decolar no torneio.

Diante de um jogo sem muitas emoções, as duas equipes têm pela frente jogos importantes a cumprir. O Ceará volta as atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time recebe o The Strongest pelo torneio continental. No Brasileiro, o desafio acontece no próximo final de semana, contra o Fluminense, no Maracanã.

O Internacional vive situação idêntica e terá o Colo-Colo na terça-feira, pelo mesmo torneio continental. No Brasileiro, a equipe do técnico Mano Menezes completa a 16ª rodada contra o América-MG em Porto Alegre. O confronto está marcado para segunda-feira (11 de julho).

O Ceará abriu o placar em uma bola esticada para o ataque. O lateral Heitor deixou a bola quicar e permitiu a chegada de Iury Castilho, que deu um toque e cabeça e partiu para dentro da área. Keiller saiu para interceptar, mas cometeu pênalti ao derrubar o jogador do Ceará. Lima foi para a cobrança e mandou no canto: 1 a 0 aos 19 minutos.

O time da casa mal teve tempo de administrar a vantagem. Numa falta próxima à linha de fundo, Taison levou a bola na cabeça de Moisés que, sem marcação, completou para o gol vazio: 1 a 1 aos 23 minutos.

O jogo esquentou e o juiz Rodolpho Toski Marques precisou distribuir cartões para controlar o ânimo dos atletas. O Inter passou a dominar a partida na segunda metade da etapa inicial. A virada quase veio em seguida com Kaíque Rocha mandando a bola na trave em nova assistência de Taison.

A etapa final apresentou um cenário de equilíbrio até os 15 minutos. Foi quando o Ceará passou a contar com mais jogadores na área do Inter. Com mais volume ofensivo, os donos da casa tiveram mais chances de gol.

Yuri Castilho até balançou a rede em cruzamento de Kelvin numa bela cabeçada. Mas o que seria o segundo gol sobre o Internacional acabou sendo invalidado pelo VAR que apontou impedimento no lance.

O jogo seguiu conturbado e, no final, o Inter ainda viu a sua situação se complicar com a expulsão de Matheus Cadorini. O juiz ainda deu oito minutos de acréscimos por conta das paralisações, mas a partida terminou com a igualdade de 1 a 1 no Castelão.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 x 1 INTERNACIONAL

CEARÁ - Vinícius Machado; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard Coelho, Richardosn (Geovane), Lima, Yuri Castilho; Zé Roberto (Matheus Peixoto) e Erick (Kelvin)(Dentinho). Técnico: Marquinhos Santos.

Internacional - Keiller; Heitor, Kaíque Rocha, Rodrigo Moledo e Moisés (Maurício); Johnny (Gabriel), Liziero, Thauan Lara (Estevão) e Caio Vidal; Taison (Mercado)e Wesley Moraes (Matheus Cadorini). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Lima, aos 19, e Moisés, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Richard Coelho, Richardson, Yuri Castilho, Nino Paraíba(Ceará). Moisés, Heitor, Taison (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Cadorini (Internacional).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em Fortaleza.