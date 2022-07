Náutico bate o Novorizontino com três gols no primeiro tempo e respira na Série B

02/07/2022 | 20:38



Com um primeiro tempo impecável, o Náutico voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, ao fazer 3 a 1 no Novorizontino, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 15ª rodada. Os pernambucanos marcaram seus três gols nos 45 minutos iniciais.

O Náutico vinha de cinco jogos sem vitória e corria o risco de retornar ao grupo dos últimos colocados no final de semana. Por isso, a vitória foi importante para deixar o time em 15º lugar, com 18 pontos. O Novorizontino caiu para 9º, com 20.

Empenhado em vencer diante dos seus torcedores, o Náutico começou o jogo em ritmo ofensivo e abriu o placar logo no primeiro minuto. Geuvânio recebeu do lado esquerdo e cruzou para Richard Franco, que precisou finalizar duas vezes para vencer o goleiro Lucas Frigeri.

O gol desestabilizou o Novorizontino, que não conseguiu reagir e viu o Náutico marcar o segundo gol pouco tempo depois. Aos seis minutos, Pedro Vitor recebeu cruzamento da direita, dominou na segunda trave, passou pela marcação e finalizou na saída do goleiro.

Com 2 a 0 no placar, o Náutico soube administrar a vantagem e ter tranquilidade para envolver o Novorizontino e marcar o terceiro gol antes do intervalo. Aos 43, Pedro Vitor cruzou, a bola desviou na marcação e novamente Richard Franco mandou para as redes, fazendo seu segundo gol no jogo.

No segundo tempo, o Náutico tirou o pé e viu o Novorizontino crescer em campo. Apesar disso, o time paulista só conseguiu descontar aos 31 minutos, quando Quirino tocou para Cléo Silva e o atacante venceu o goleiro Lucas Perri.

A reta final de jogo foi interessante e intensa, pois os dois times chegaram ao ataque. O Náutico assustou com Júnior Tavares e Jean Carlos, enquanto o Novorizontino quase fez o segundo com Jhony Douglas, que finalizou rente à trave aos 44 minutos.

O Náutico volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Grêmio, às 21h30, na Arena, em Porto Alegre. Enquanto o Novorizontino jogará já na próxima terça-feira, quando receberá o Brusque, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 3 X 1 NOVORIZONTINO

NÁUTICO - Lucas Perri; Carlão, Bruno Bispo e João Lucas (Diego); Thássio, Ralph (Djavan), Richard Franco (Rhaldney), Victor Ferraz (Júnior Tavares) e Pedro Vitor; Jean Carlos e Geuvânio (Niltinho). Técnico: Roberto Fernandes.

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Wálber, Rodolfo Filemon, Jhony Douglas e Romário; Gustavo Bochecha (Luiz Henrique), Danielzinho (Willean Lepo) e Diego Torres (Welliton); Douglas Baggio (Cléo Silva), Ronaldo (Quirino) e Bruno Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Richard Franco, a 1 e aos 43; e Pedro Vitor, aos 8 minutos do primeiro tempo; Cléo Silva, aos 31 do segundo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Djavan e Geuvânio (Náutico); Rodolfo Filemon, Romário, Quirino e Bruno Costa (Novorizontino).

PÚBLICO - 4.671 pagantes.

RENDA - R$ 50.536,00.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).