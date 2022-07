França volta a recomendar uso de máscaras, mas evita obrigatoriedade

02/07/2022 | 18:16



Em meio à escalada no número de casos de covid-19, a França voltou a recomendar o uso de máscaras, mas evitou determinar obrigatoriedade para evitar um impacto no turismo. Segundo autoridades francesas, as internações por complicações do coronavírus subiram a quase mil por dia.

Porta-voz do governo, Olivia Gregoire disse que não há planos para reintroduzir regulamentações nacionais que limitem ou estabeleçam condições para reuniões em ambientes fechados e outras atividades. "O povo francês está cansado de restrições", disse ela na quarta-feira no canal BFMTV. "Estamos confiantes de que as pessoas se comportarão com responsabilidade", acrescentou.

EUA

A incidência de infecções também está em alta nos Estados Unidos. O país registra cerca de 109 mil casos diários, mas a média de mortes (360) segue bem abaixo do pico registrado no auge da pandemia. Com informações da Associated Press.