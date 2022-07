Nadal bate italiano e vai às oitavas em Wimbledon; Bruno Soares ganha nas duplas

02/07/2022 | 17:22



O espanhol Rafael Nadal não deu chances para o italiano Lorenzo Sonego em duelo pela terceira rodada do Torneio de Wimbledon. Com agressividade no saque e precisão nos golpes, ganhou por 3 a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/4 em somente 1h58 para avançar às oitavas de final.

Sonego havia prometido na véspera atacar Nadal desde o início para surpreender o cabeça de chave 2 na grama de Londres. O que se viu na quadra central, porém, foi um espanhol concentrado e disposto a não dar chances ao oponente.

Depois de perder um set contra Francisco Cerúndolo e Ricardas Berankis, Nadal começou com tudo diante do italiano para evitar um desgaste maior. Sem ter o saque ameaçado, quebrou duas vezes o serviço de Sonego e fez 6/1 no primeiro set com apenas 28 minutos.

Nadal largou o segundo set ainda mais forte e foi logo abrindo 4 a 0, com duas quebras. Mais uma vez sacando bem e sem ceder nenhum breakpoint, o espanhol fechou a parcial em 6/2 e caminhava para sua vitória mais tranquila em Wimbledon.

O terceiro set iniciou com mais uma quebra de Nadal, que foi logo abrindo 2 a 0. Sonego estava pressionado a quebrar o serviço do espanhol, algo até então distante no confronto. Com 4 a 2, o jogo foi interrompido para o fechamento da cobertura da quadra. A pausa foi prejudicial para o favorito, até então soberano na partida. O retorno foi com o italiano confirmando o saque e, pela primeira e única vez, quebrando o serviço do espanhol para igualar o jogo em 4 a 4.

Empolgado e vibrando, Sonego tinha a chance de virar o placar e ficar pela primeira vez em vantagem na partida em seu serviço. Mas Nadal não deu chances e novamente aproveitou muito bem o breakpoint, para abrir 5 a 4 e ter o serviço para fechar a partida. Assim o fez. No cumprimento, chamou a atenção de Sonego por uma atitude que não achou legal do adversário. Depois agradeceu o apoio do público.

Quem acabou surpreendido foi o grego Stefanos Tsitispas, cabeça de chave 4, que acabou eliminado diante de Nick Kyrgios, com derrota por 3 a 1, de virada. O australiano fez 6/7 (2/7), 6/4, 6/3 e 7/6 (9/7) e vibrou muito.

Já os outros favoritos também ganharam neste sábado. Cabeça 11, o americano Taylor Fritz passou por Alex Molkan com 6/4, 6/1 e 7/6 (7/3), enquanto o australiano Alex de Minaur (19°) fez 6/3, 6/4 e 7/5 sobre o britânico Liam Broady e o holandês Botic van de Zandschulp (21°) derrotou o francês Richard Gasquet por 7/5, 2/6, 7/6 (9/7) e 6/1.

BRASIL NAS OITAVAS

O brasileiro Bruno Soares vem se destacando nas duplas em Wimbledon. Um dia após avançar às oitavas ao lado de Bia Haddad, também se garantiu com Jamie Murray na etapa neste sábado. O mineiro e o britânico ganharam por 3 a 0 de Andrea Vavassori, da Itália, e Nikola Cacic, da Croácia, parciais de 6/4, 7/6 (7/4) e 7/5.

A dupla já volta à quadra neste domingo, diante dos australianos Matthew Ebden e Max Purcell. Bruno Soares terá jornada dupla,pois também entrará em quadra ao lado de Bia Haddad contra o australiano Josh Peers e a canadense Gabriela Dabrowski.