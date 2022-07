Mari Palma relembra com carinho do pai em foto dos dois juntos: Nossa cumplicidade é eterna

02/07/2022 | 17:11



Lembranças especiais, e eternas. Mari Palma compartilhou com seus seguidores uma foto fofa tirada com seu pai, Luiz Palma, e relembrou dele com carinho e saudades. A jornalista ainda destacou seu amor por ele, e disse que a cumplicidade dos dois é eterna.

Luiz Palma Junior achou essa foto e me mandou hoje, bem no dia que eu fiz a primeira prova do meu vestido de noiva. gosto de pensar que essas coincidências significam algum recado dele pra mim, algum sinal de que ele tá aqui e que essa nossa cumplicidade é eterna. como eu te amo, meu paizinho. como eu te amo.

Luiz morreu em março de 2021, após passar dois meses lutando contra um câncer.