Thaís Braz mostra pela primeira vez a cicatriz da cirurgia de redução de testa e comemora: Diminuindo a cada dia

02/07/2022 | 16:11



A ex-BBB Thaís Braz se submeteu a cirurgia de redução da testa no início deste ano, e os fãs ficaram bem curiosos sobre o resultado e a cicatriz do procedimento. Na última sexta-feira, dia 1°, ela abriu uma caixinha de perguntas no Stories do Instagram e claro que os fãs não perderam a oportunidade para sanar as dúvidas.

Em resposta à pergunta, Thaís contou que a marca é bastante invisível e que o cabelo está crescendo para cobrir ainda mais a cicatriz.

Está diminuindo a cada dia e os babies hair estão nascendo também, escreveu a ex-BBB em cima da foto postada.

O registro mostra uma boa evolução desde março, com a cicatriz já quase não aparente. Vale lembrar que o procedimento, chamado de frontoplastia, era algo sonhado por ela há muitos anos. Realizado em março de 2022, os médicos de Thaís retiraram dois centímetros de sua testa e ela se sente muito mais segura com o visual agora.