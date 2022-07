Esposa de Juliano Cazarré dá novas informações sobre a filha recém-nascida do casal, que está internada na UTI

02/07/2022 | 16:10



Novidades! Leticia Cazarré, esposa de Juliano, compartilhou boas notícias a respeito da filha recém-nascida do casal, que está internada na UTI. Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho com uma cardiopatia rara, e por conta disso, está internada desde então.

Através de seus Stories, Leticia compartilhou com seus seguidores como a pequena está:

Maria Guilhermina de Guadalupe segue melhorando. Muito obrigada pelas orações.

Em outra publicação, ela falou um pouco sobre sua fé neste momento:

Eu acredito que, depois das igrejas, as UTIs pediátricas sejam os lugares na terra onde se concentram mais anjos e santos. Às vezes eu sinto como se quase pudesse vê-los! Devem ser os olhos do coração.

Leticia ainda falou um pouco sobre sua alimentação e rotina na UTI neonatal ao lado da filha.

Para a galera que pergunta se eu como alguma coisa especial pra aumentar a produção de leite. Não, continuo comendo de tudo, bastante, sem me preocupar em emagrecer pós-parto nesse momento. Graças a Deus tenho um marido maravilhoso que gosta de mim independente de estar magrinha, gordinha ou pós-operada.