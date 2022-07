Casou? Lindsay Lohan chama o noivo, Bader Shammas, de marido!

02/07/2022 | 15:11



Mas e a cerimônia? A atriz, Lindsay Lohan ficou noiva em novembro do ano passado, e na época ela parecia muito feliz e apaixonada em seu post de comemoração. Mas neste sábado, dia 2, a atriz deixou os fãs ainda mais curiosos ao chamar o até então noivo, Bader Shammas, de marido.

Durante seu aniversário de 36 anos de idade, a intérprete de Operação Cupido decidiu compartilhar uma foto super fofa ao lado do noivo para agradecer a parceira e amor na data especial:

Eu sou a mulher mais sortuda do mundo., começou Lindsay. Não porque eu preciso de um homem, mas porque ele me achou e sabia que eu queria encontrar felicidade e graça, ao mesmo tempo. Eu estou surpresa que esse seja o meu marido. Minha vida e meu tudo. Todas as mulheres deveriam se sentir assim todos os dias.

Os fãs da atriz agora estão um pouco confusos, porque não houve nenhuma divulgação de casamento do casal, será que eles optaram por uma cerimônia mais do que secreta?