Bolsonaro deixa Salvador rumo ao Rio de Janeiro após dois dias de agenda na Bahia

02/07/2022 | 14:54



O presidente Jair Bolsonaro deixou Salvador rumo ao Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 2. A confirmação foi feita ao Estadão/Broadcast pelo ex-ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo da Bahia com apoio de Bolsonaro, João Roma (PL). A Secretaria de Comunicação do governo disse, no entanto, não ter informações sobre o embarque do presidente para a capital fluminense.

O chefe do Executivo deve participar nesta tarde, no Rio, do "Louvorzão", evento gospel organizado pela Rádio 93 FM. Na Bahia, Bolsonaro cumpriu agenda intensa entre ontem e hoje. Ele desembarcou na sexta-feira, dia 1º, em Feira de Santana, onde participou de uma motociata, fez entregas referentes ao programa de microcrédito do Banco do Nordeste e assinou ordens de serviço para implantação de sistemas de dessalinização no Estado. Logo depois, foi a Cruz das Almas, onde desceu de helicóptero no estádio da cidade e cumprimentou apoiadores.

Em seguida, o presidente foi ao Estaleiro Enseada, em Maragogipe. Após a visita, participou de uma cerimônia de inauguração da restauração do Casarão da Filarmônica Terpsícore Popular na cidade.

Neste sábado, Bolsonaro participou de uma motociata em Salvador, ao mesmo tempo em que adversários na corrida presidencial faziam agendas de pré-campanha na capital baiana. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a senadora Simone Tebet (MDB) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participaram do tradicional cortejo do Dois de Julho, que comemora a luta dos baianos pela Independência do Estado, declarada em 1823.