Tiago Leifert compartilha clique raro da filha e brinca sobre criação dela: Evito colocar bolas no cercadinho, para não forçar

02/07/2022 | 14:10



Momento fofura! Tiago Leifert compartilhou com seus seguidores um clique raro de sua filha Lua brincando no cercadinho de brinquedos. Na foto, a pequena aparece de costas cercada por muitas bolas de diferentes tamanhos, e na legenda, o apresentador brincou sobre sua educação:

Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso q eu evito colocar bolas no cercadinho, para não forçar.

A piada rendeu muitos comentários de outros pais famosos, que se divertiram:

Já vou te adiantando ta: ja fiz isso e não garante nada..., escreveu Felipe Andreoli.

Hahahahaha! Pai sendo pai!, comentou Marcos Mion.

Daqui a pouco tem grama no cercadinho, só não coloca apito que vai dar ruim, escreveu a comentarista Fernanda Colombo.