Cornet quebra invencibilidade de Swiatek após 37 jogos e avança em Wimbledon

02/07/2022 | 14:00



A francesa Alizé Cornet fez história neste sábado em Wimbledon ao vencer a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, por 2 sets a 0. O triunfo da tenista francesa derruba uma invencibilidade de Iga que já durava 37 partidas e 136 dias. Esta é a quarta vez que Cornet vence a adversária na carreira e avança para as oitavas de final do torneio de grama.

Em seu 65º Grand Slam, Cornet repete seu melhor desempenho em Wimbledon, no qual chegou às oitavas de final em 2014. O melhor resultado da tenista em um Grand Slam na carreira foi chegar às quartas de final do Aberto da Austrália neste ano.

Swiatek teve seu serviço quebrado logo no início do jogo. Com quatro erros não forçados, a polonesa deu indicações de que não estava em um bom dia e viu Cornet abrir 3 a 0 logo no início da partida. Swiatek esboçou uma reação, mas não conseguiu alcançar a adversária e perdeu o primeiro set por 6 a 4.

Iga mostrou que poderia voltar para o jogo no início do segundo set, quando abriu 2 games a 0. Mas a número 1 do mundo não passou disso após um erro que custou o terceiro game. Com 40 a 15 de vantagem no saque, Swiatek levou a virada e Cornet diminuiu para 2 a 1. A francesa empatou com tranquilidade no game seguinte e deslanchou nas últimas disputas para fechar o segundo set por 6 a 2 e faturar a partida.

Demais jogos

Outra cabeça de chave a cair no WTA foi a americana Jessica Pegula, derrotada por 2 sets a 0 pela croata Petra Martic, que segue sem perder sets em Wimbledon. Cabeça de chave, a checa Barbora Krejciková perdeu por 2 sets a 1 para a australiana Ajla Tomljanovic.

Outra classificada é a romena Simona Halep, que fez 2/0 sobre a polonesa Magdalena Frech. A cazaque Elena Rybakina se classificou após vencer dois sets apertados contra a chinesa Qinwen Zheng.

Em um duelo de promessas americanas, Amanda Anisimova venceu Coco Gauff por 2 a 1 e seguiu às oitavas para enfrentar Harmony Tan, que abriu o dia com vitória por duplo 6/1 sobre a britânica Katie Boulter.