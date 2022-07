Inaugurado espaço no Grande ABC a mulheres e famílias em vulnerabilidade

Do Diário do Grande ABC



O bairro Pauliceia, em São Bernardo, ganhou sede da Afum (Associação Força e União da Mulheres), na Rua Lapa, 575, inugurado segunda-feira. Jantar comemorativo foi promovido para a inauguração do esaço, que tem como objetivo principal ser o elo entre as mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade com os órgãos de apoio. O evento contou com a participação de 235 mulheres.

A empresária Camila Cabral, responsável pelo evento, reforçou a importância da associação e comentou sobre os abusos que muitas mulheres sofrem, além da dificuldade de se colocar no mercado de trabalho: “Resgatar, apoiar e ajudar cada uma de vocês que estão aqui presentes será o nosso objetivo”, disse.

A inauguração ainda contou com a participação da influenciadora digital Marilia Miranda, que animou as mulheres presentes no jantar lembrando a elas que “seu estado atual não define seu sucesso”.

Em seguida, a presidente da comissão mulher advogada OAB-SBC (Ordem dos Advogados do Brasil-São Bernardo), Martha Ochsenhofer, alertou sobre os últimos números divulgados na região. Somente em São Bernardo são aproximadamente 500 ocorrências de abuso e assédio a mulheres por mês. Segundo ela, “precisamos de um Estado que receba essas estruturas e demandas”.

Para finalizar, Lia Duarte, conhecida pelo seu trabalho social de aproximadamente 30 anos em São Bernardo, parabenizou a filha Camila Cabral pela iniciativa, refletindo que essa não será uma tarefa fácil: “Nós, mulheres, somos guerreiras, mas muitas vezes nos oprimimos.”

A sede da Afum foi desenvolvida para ser um espaço onde essas mulheres podem ter ajuda psicológica, jurídica, capacitação profissional e fazer network.