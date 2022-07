Festa de aniversário da Titi e comemoração junina do Bless; confira tudo o que rolou neste fim de semana na família Ewbank Gagliasso!

02/07/2022 | 13:10



Parabéns, Titi! Através dos Stories do Instagram, Giovanna Ewbank compartilhou alguns registros da nem tão simples festinha de aniversário da primogênita do casal, Titi Ewbank Gagliasso, que completou nove anos de idade, dia 20 de junho.

A comemoração aconteceu na última sexta-feira, dia 1°, na mansão da família no Rio de Janeiro. A atriz e Bruno Gagliasso receberam 25 das amigas da filha mais velha com muitas brincadeiras e surpresas. A festa tinha todo o tema do filme da Disney, Encanto, e teve até a própria Mirabel por lá para cantar as músicas do desenho.

Mirabel! Gente, só eu a louca [risos], falou a atriz super animada com a apresentação da cover da personagem.

O filme também foi exibido em uma super tela no jardim da casa, enquanto as crianças comiam pipoca, algodão doce e cheeseburger, que delícia, né? Tudo que uma criança podia pedir! Mas não parou por aí! A festa do pijama também foi toda temática, a responsável por tudo foi a Roberta Niemeyer.

Cada criança recebeu um kit de pijama, com uma nécessaire, pasta e escova de dentes, roupas com os nomes e até uma máscara para dormir. Gio também contou que foi difícil fazer todas dormirem, elas estavam bastante animadas com a festa, tão animadas que a própria Titi esqueceu de comer e foi, durante a madrugada com a mamãe, matar a fome com um pedaço de pizza.

Na manhã deste sábado, dia 2, as crianças acordaram com uma surpresa, um spa montado no jardim para que elas pudessem fazer um skin care antes de irem para casa, que delícia, hein?! Além dos produtinhos para a pele, ela puderam se maquiar, fazer o cabelo e receber massagem relaxante, um dia de princesa completo, como a Titi merece!

Mas as comemorações não acabaram por aí, não!

Logo depois de todas as meninas terem ido embora da mansão do casal, os papais-corujas correram para a festinha junina do irmãozinho da Titi, o Bless, de sete anos de idade, Gio ainda disse que nem tinha conseguido tirar a maquiagem da noite anterior direito, mas ela fica linda mesmo assim, né?

A atriz compartilhou alguns momentos super fofos da família na escola, em um vídeo ela mostrou Bruno ajudando o filho a andar em uma prenda que ele ganhou em uma das brincadeiras. Com duas latinhas nos pés e uma corda, o pequeno Bless arrancou risadas da família, muito fofo!

E o filho mais novo do casal, o Zyan, deixou todo mundo derretido enquanto comia uma espiga de milho com muito gosto, a mamãe escreveu:

Se atracou no milho.

E claro que não podia faltar a típica quadrilha junina, né? Gio compartilhou a dança da turma do Bless, a música Tic-Tac do meu coração, da cantora Carmen Miranda foi a canção escolhida pela escola e o menino parecia super feliz em sua coreografia com os amigos ao redor. Que família linda, né?