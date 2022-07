Brasil bate Tailândia por 3 a 1 e faz 100% na semana da Liga das Nações

02/07/2022 | 13:02



Com mais uma grande atuação, a seleção brasileira venceu a Tailândia por 3 a 1 na manhã deste sábado pela Liga das Nações feminina de vôlei. As atletas do Brasil fecham a primeira fase da competição com vitória e também completam uma semana de resultados perfeitos, com vitórias sobre China, Coreia do Sul, Bulgária e Tailândia.

A seleção entrou em quadra já classificada, mostrou bom ritmo para abrir 2 sets a 0 e, após uma reação da Tailândia, faturou a partida no quarto set. Agora a seleção brasileira se prepara para as disputas dos playoffs, que acontecerão em Ancara, na Turquia.

A vitória deste sábado pode ser importante para o Brasil no chaveamento. A seleção brasileira assume, pelo menos momentaneamente, a primeira posição desta fase, com 10 vitórias e duas derrotas.

O bloqueio do Brasil começou funcionando bem e deu vantagem à seleção, mas a Tailândia também fez boa apresentação inicial e ficou firme na disputa. Consistente, a seleção brasileira seguiu bem para fechar o primeiro set por 25 a 18.

O bom vôlei brasileiro se manteve no segundo set, que também começou bastante disputado. Após pausa, os times voltaram para definição na quadra empatados em 22 a 22. Após o susto, o Brasil fechou o segundo set com um ace e fez 25 a 23 para abrir 2 a 0.

No terceiro set, a Tailândia chegou a abrir três pontos de vantagem, mas levou a virada e viu o Brasil abrir uma volta de pontos. Quando vencia por 19 a 17, o Brasil perdeu quatro pontos seguidos e não conseguiu se recuperar. Com isso, a Tailândia fechou o set por 25 a 23, voltando para o jogo, 2 a 1.

O decisivo quarto set também foi tenso e com direito a virada das duas equipes. A seleção brasileira conseguiu abrir uma ótima vantagem para confirmar a vitória por 25 a 23 e fechar a semana perfeita com mais uma vitória.

OUTRO DUELO

Abrindo a rodada neste sábado, a República Dominicana derrotou a Polônia por 3 a 2 em um jogo muito apertado. As polonesas saíram na frente, mas as rivais empataram no set seguinte com uma impressionante disputa que chegou ao placar de 38 a 36 pontos. Após virada dominicana e novo empate polonês, a decisão foi para o quinto set, vencido por 15 a 9 pela seleção da América Central.