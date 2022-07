Santo André se reabilita, vence o Ituano pela LBF e decide classificação na segunda

Francisco Lacerda

A AD Santo André precisava vencer o Ituano neste sábado no segundo jogo dos playoffs da LBF (Liga de Basquete Feminino) para empatar a série melhor de três e forçar a terceira e decisiva partida na competição, já que havia sido derrotada na estreia (78 a 61) e novo revés significaria o adeus ao torneio. E foi o que fez. A equipe se recuperou, venceu o Ituano por 80 a 72 e, assim, força a terceira e decisiva partida, segunda-feira, no mesmo local, valendo vaga na semifinal.

Era tudo ou nada. Mas, concentrada, com outro foco, e com bem menos erros que no confronto anterior, a equipe se impôs no Ginásio Laís Elena, no Complexo Dell''''Antonia, diante da atual campeã da Liga.

Com defesa bem posicionada e forte no ataque, o Santo André dominou o primeiro tempo desde o início. Gil e Rafa Monteiro, a melhor em quadra do último confronto, eram bem marcadas, o que dificultava a vida do Ituano. Dava tudo certo para o Santo André, que fechou o primeiro quarto em 24 a 11. No segundo, o time continuou soberano. O Ituano até defendia bem, mas pecava nos arremessos. Assim, o time da região chegou a abrir 14 pontos. Em manhã inspitada, as andreenses acertaram cinco bolas de três, para fechar o primeiro tempo em 43 a 34 (19 a 23 na parcial).

Na segunda etapa a AD Santo André iniciou com o mesmo ritmo que havia terminado a primeira e, jogando bem, fez 17 a 11 na parcial. O Ituano melhorou nos rebotes no quarto e último período. Rafa Monteiro, da equipe de Itu, se soltou mais e o time do Interior dava mostras de que poderia diminuir o marcador. Mas Santo André tinha Lays, que mais uma vez jogava bem e ditava o ritmo das andreenses. Ela, inclusive, foi escolhida a melhor da partida. O Ituano venceu a parcial, 27 a 20. Mas foi o Santo André que comemorou, 80 a 72.

“Acredito que nossa atuação tinha de ter sido assim desde o primeiro jogo, na casa delas, mas a gente deixou muito a desejar. Aqui é nossa casa e a responsabilidade maior era nossa. Fizemos o nosso papel, mas não tem nada ganho, porque tem mais um jogo contra elas e tem de ser dessa mesma pegada para para melhor. Se Deus quiser vai dar para a gente”, disse Lays.

Agora o time do técnico Rfael Souza decide a classificação segunda-feira, novamente no Dell''''Antonia, às 19h.