Sainz surpreende no GP da Inglaterra e faz 1ª pole position da carreira

02/07/2022 | 12:25



Os treinos classificatórios do GP da Inglaterra terminaram de forma histórica para o espanhol Carlos Sainz, que conquistou sua primeira pole position da carreira na Fórmula 1 neste sábado. Aos 27 anos, em sua oitava temporada e no Grande Prêmio número 150, o piloto ferrarista conseguiu superar o líder do campeonato, Max Verstappen, em sua última volta para confirmar a inédita pole debaixo de chuva no Circuito de Silverstone.

"Muito obrigado a todas pessoas que ficaram aqui nesta chuva para me apoiar. Foi uma volta muito boa, eu tive dificuldades porque estava fácil para o carro perder a traseira. A pole veio como uma surpresa. Acho que posso vencer, o ritmo está muito bom durante todo o fim de semana, tenho certeza que os adversários vão colocar muita pressão amanhã", disse Sainz após a corrida.

O tempo de Sainz foi 1min40s983, vantagem de apenas 73 centésimos para Verstappen. O espanhol já havia liderado o segundo treino livre na última sexta. A segunda fila é iniciada por mais um piloto da Ferrari, Charles Leclerc, com tempo de 1min41s298, acompanhado de perto pelo mexicano Sergio Perez. Lewis Hamilton, que vem tendo bom fim de semana, é o quinto, seguido pelo compatriota Lando Norris, da McLaren.

Fernando Alonso, George Russell, Zhou Guanyu e Nicolhas Latifi finalizam o top 10. Após sequência de erros, Max Verstappen ficou com dificuldades no início do Q3, o holandês ainda conseguiu assumir o melhor tempo e travou uma briga emocionante pela pole position nas voltas finais.

Após o terceiro treino livre com a pista ainda seca, os treinos classificatórios começaram já sob muita chuva no Circuito de Silverstone durante o Q1. Não demorou muito para a chuva diminuir e o Q2 começou já com a pista um pouco mais seca, mas ainda garoando. O Q2 terminou com muitas celebrações para a equipe da Williams. Pela primeira vez na temporada, Nicholas Latifi avançou para a disputa do Q3. O canadense largará em 10º.

Confira a ordem do treino classificatório deste sábado:

1º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min40s983

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min41s055

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min41s298

4º - Sergio Perez (MEX/Red Bull) - 1min41s616

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min41s995

6º - Lando Norris (CAN/McLaren) - 1min42s084

7º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min42s116

8º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min42s161

9º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) - 1min42s719

10º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 2min03s095

11º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min43s702

12º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - 1min44s232

13º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min44s311

14º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min44s355

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min45s190

16º - Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min42s078

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min42s159

18º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min42s666

19º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min42s708

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min43s430