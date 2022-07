Pyong Lee revela que já deu uns beijinhos em outras pessoas após o fim de seu casamento com Sammy

02/07/2022 | 11:10



Pyong Lee anda bem mais discreto quando o assunto é sua vida pessoal e na última sexta-feira, dia 1º, o hipnólogo arrumou um tempinho em sua agenda para abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais.

A intenção dessa caixinha de perguntas é interagir diretamente com as dúvidas e questões dos fãs. Muitos artistas, claro, filtram muito o que querem responder e Pyong Lee acabou abrindo o jogo se já beijou outra pessoa após o término do casamento com Sammy - com quem tem Jake, de apenas dois anos de idade.

Além disso, o ex-BBB também relembrou alguns momentos da trajetória de sua vida e como construiu a carreira ao longo dos anos.

Imagina o Pyong criança: abandonado pela mãe, falecimento do pai, trabalha desde os 12 anos, herdou dívidas, nunca teve apoio nos objetivos e sonhos, asiático num país ocidental (zero oportunidades no meio artístico)... colocou a meta de ser famoso em 2009 e alcançou coisas inimagináveis, muito além das metas. Sim, tenho autoconfiança ao extremo. Se eu não tiver por mim, ninguém terá. Trabalhe sua autoestima e autoconfiança, só cuidado para manter sua essência e não passar para arrogância.