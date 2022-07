Claudinho da Geladeira sofre a segunda cassação pela Câmara de Rio Grande da Serra

Daniel Tossato

Em pouco mais de 24 horas, o ex-prefeito de Rio Grande da Serra Claudinho da Geladeira sofreu a segunda cassação pela Câmara da cidade. Foram nove votos favoráveis ao impeachment, ante 4 contrários. A sessão durou mais de 20 horas.

Claudinho respondia acusação de episódio de dura-fila da vacina contra a COVID-19 e que ocorreu no ano passado.

Claudinho já havia sido cassado pelos vereadores ontem, em sessão que também durou pouco mais de 20 horas.

Dessa forma, ainda ontem, Penha Fumagalli (PTB), que atuava como vice na chapa de Claudinho foi alçada ao cargo de chefe do Executivo.

Após leitura de relatório com mais de 600 páginas, os advogados do ex-prefeito teriam duas horas para sustentar a defesa de Claudinho, mas os representantes do tucano não compareceram.

Sendo assim, os vereadores aprovaram requerimento que suspendeu a sessão por meia hora para que os advogados pronunciassem, o que não ocorreu.

Como ontem, coube ao presidente do Parlamento, Charles Fumagalli (PTB), irmão da prefeita Penha, proferir a segunda cassação do tucano.

Ainda na noite de ontem, o Diário entrou em contato com a defesa do ex-prefeito, liderada pelo advogado Carlos Callado, que confirmou que tentará reverter as duas cassações não Justiça.

Vereadores pedem união

Os nove vereadores que formam a base aliada da prefeita, Penha Fumagalli (PTB), pediram união entres os parlamentares da cidade.

Os vereadores governistas entendem que só assim as pautas que podem ajudar a cidade poderão ser aprovadas.

O ex-prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (PSDB) teve grande dificuldade em dialogar com a Câmara. Essa falta de articulação travou a pauta do Executivo que viu projetos importantes para o município serem barrados. A dificuldade de diálogo culminou com a dupla cassação do tucano.

Ao Diário, Penha Fumagalli afirmou que a busca pelo diálogo com a Câmara será prioridade, mesmo com a grande maioria na casa.