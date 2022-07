Rihanna acompanha show de A$AP Rocky em festival

02/07/2022 | 09:11



Como você acompanhou, Rihanna até gostaria de ficar longe dos holofotes quando o assunto foi a sua gravidez, mas depois que foi descoberto, a cantora já jogou tudo para o alto e apareceu diversas vezes ostentando o seu imenso barrigão.

A criança nasceu no dia 13 de maio e é fruto da relação da artista com A$AP Rocky e desde o nascimento do bebê, Rihanna não tem sido vista frequentemente publicamente. A primeira aparição pós-parto da cantora foi no dia 25 de maio em que ela se manteve hiper discreta e longe das câmeras.

E na última sexta-feira, dia 1º, Rihanna marcou presença na plateia do festival Wirelles, em Londres, na Inglaterra, para prestigiar o show de seu namorado e, claro, foi vista andando de um lado para o outro. Usando um look all black, a cantora sem querer tirou o folêgo do público presente.