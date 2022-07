João Guilherme compartilha uma mensagem fofa que enviou para Zé Felipe: Te amo muito!

02/07/2022 | 09:10



Não é novidade para ninguém que João Guilherme e Zé Felipe são filhos de Leonardo e que os dois contam com uma super conexão. Recentemente, o mais novo e ex-namorado de Jade Picon, abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs.

Por lá, João Guilherme mostrou o look do dia, o tamanho da sola de seu pé, foto com os amigos, foto do dia, de uma festa que participou, respondeu também quando voltaria para São Paulo e mostrou um print de uma conversa com o pai de Maria Alice.

Na publicação, o mais novo reforça que os dois precisam se encontrar mais e diz que o ama muito. Ai que fofo!

Te amo muito. Muito! Tinha que parecer mais, já te disse; escreveu João Guilherme.

Tô no Nordeste, irmão. São João! Quando você acaba de gravar?, respondeu Zé Felipe.

Esperamos que os dois consigam se encontrar logo para colocar o papo e a saudade em dia.