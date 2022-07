Bienal do Livro aquece vendas e faturamento do mercado literário

Nilton Valentim

02/07/2022



O mercado livreiro apresentou bons resultados no primeiro trimestre deste ano. Entretanto, o volume de exemplares vendidos em maio diminuiu 4,27% na comparação ao mesmo período de 2021. Mesmo com a retração, a 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo mantém o otimismo do setor. É a primeira programação presencial desde o início da pandemia e estima receber 600 mil visitantes. O evento começa hoje e vai até 10 de julho no Expo Center Norte.



Dante Cid, presidente do SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), considera que programações como essas são essenciais para impulsionar as comercializações e faturamentos. “Feiras literárias permitem uma aproximação entre editoras, livrarias e leitores, fomentando o hábito de leitura e aquecendo as vendas.”



No quinto mês de 2022, foram 3,98 milhões de exemplares, contra 4,16 milhões em 2021. Já o faturamento apresentou uma variação positiva, chegando a R$169,23 milhões, o que indica crescimento de 2,06% em relação a mesma época. segundo a última pesquisa do Painel do Varejo de Livros no Brasil de 2022, apresentada pelo Nielsen Bookscan e Snel. No geral, os resultados estão melhores que no ano passado. <EM>A estudante de publicidade e propaganda Julia Correia Mariano, 21 anos, frequenta a Bienal desde criança e gosta das experiências interativas que o local proporciona. “Minha mãe tinha o hábito de ir e acabou influenciando eu e meu irmão. Vamos sempre nós três. Essa edição em especial me interessou porque vai ser a primeira depois da pandemia”, diz a moradora do Taboão, em São Bernardo. Neste ano, ela pretende gastar de R$ 80 a R$ 120.



Já Bianca Bertolani, 21, do Jardim Paraíso, em Santo André, estipulou uma faixa de gastos de até R$ 200 para adquirir exemplares e acessórios dos autores que acompanha. “A fantasia sempre me cativou. Fui em outras edições anteriores. A experiência foi muito boa. Gostaria de ir em todas as que vierem.”



Os autores brasileiros Laurentino Gomes, Mario Sergio Cortella, Mauricio de Sousa, Miriam Leitão, Itamar Vieira Junior, Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Thalita Rebouças, estão entre os confirmados.



Os valores dos ingressos são de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30. A Bienal ocorre no Expo Center Norte, localizada na Rua José Bernardo Pinto, 333 , na Vila Guilherme, em São Paulo.