Marcelo Lima recebe título de cidadão diademense na Câmara

Do Diário do Grande ABC



02/07/2022 | 08:31



O vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), recebeu ontem à noite o título de cidadão diademense por iniciativa do vereador Reinaldo Meira (Pros), em sessão solene na Câmara Municipal.



Em seu discurso, Marcelo Lima agradeceu a homenagem. “Sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui, recebendo o título de cidadão diademense. Foi grande a surpresa e a alegria ao ser contemplado por tal honraria. Não poderia, fugir, assim, de início, ao agradecimento bem mais do que formal à Câmara e aos vereadores que votaram em meu nome para receber esse título”, discursou.



O segundo do Paço são-bernardense ainda acrescentou o compromisso e a responsabilidade que passa a ter com o munícipio. “Já me sentia e agora ainda mais no dever de zelar e ajudar os irmãos e irmãs

de Diadema. Consigno, em especial, minha eterna gratidão ao vereador Reinaldo Meira, o responsável direto pelo título com que fui agraciado, mas também com todos vocês, agora conterrâneos, porque é assim que me sinto”, comentou.



Para Reinaldo Meira , o título foi concedido não apenas pela amizade, mas também por méritos de um homem trabalhador e pelo fato de o município de São Bernardo acolher de forma ampla os conterrâneos da nossa cidade”, salientou.



“O Marcelo é uma pessoa de um coração gigante, de um coração que mal cabe em seu peito. Nessa vida da política, realmente é quase impossível encontrar uma pessoa como o Marcelo. No momento em que mais precisamos, ele nos ajudou, que foi na pandemia. Eu fiquei desesperado com o que estava acontecendo. Sem o nosso querido Marcelo, certamente teríamos perdido muito mais vidas em Diadema. Ele estendeu as mãos e muitos diademenses foram atendidos em São Bernardo. E finalizo dizendo que esse título é mais do que merecido.”



Também estiveram no evento o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), além de vereadores de Diadema e de São Bernardo.