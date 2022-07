Paranapiacaba representa o Brasil em concurso mundial

Do Diário do Grande ABC



02/07/2022 | 07:58



A Vila de Paranapiacaba, em Santo André, foi selecionada pelo Ministério do Turismo para representar o Brasil no concurso global das Melhores Vilas Turísticas, realizado pela OMT (Organização Mundial do Turismo). A iniciativa identifica vilas que tenham adotado abordagens inovadoras e transformadoras para o turismo nas áreas rurais e que estejam alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).



Paranapiacaba é tombada pelas três instâncias de preservação brasileiras como patrimônio cultural, possui diversos atrativos de turismo de natureza e de aventura, além de promover a história e a cultura ferroviárias, por meio da revitalização dos museus da cidade.



Outro fator levado em conta na escolha é a valorização do cambuci, fruto local, a partir de feiras semanais e de festival anual que conta com a participação de mais de dezenas de expositores e milhares de visitantes. “A indicação para representar o País em um evento mundial é um reconhecimento a todo o esforço que temos feito”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB), citando investimentos no local.



Após a seleção interna de cada País, as candidaturas serão avaliadas por conselho consultivo externo independente, composto por especialistas nas diferentes áreas com base nos nove temas de avaliação que abrangem recursos naturais e culturais, bem como iniciativas nos três pilares da sustentabilidade (econômico, social e ambiental). O resultado do concurso será anunciado no fim do ano.



Para escolher os projetos o Ministério do Turismo levou em consideração três critérios: estar posicionado digitalmente e conseguir divulgar seus produtos turísticos; possuir ações de turismo de base comunitária ou produção associada a cadeias, como a de alimentos e de artesanato; dispor de um evento tradicional com visitação turística no calendário oficial.



“A participação de Paranapiacaba consolida Santo André como polo de atração turística, o que trará série de benefícios aos munícipes e moradores da Vila, ajudando no desenvolvimento da economia local”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.



“Alçar a cidade no cenário nacional é muito importante. Então a seleção de Paranapiacaba pelo Ministério do Turismo, para ingressar na lista das melhores vilas turísticas do mundo é um reconhecimento pelo empenho que está sendo feito e que a cidade merece. Santo André recentemente foi reconhecida, no Prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo Sebrae, como uma das 20 melhores cidades do País para se empreender. Na ocasião, Santo André já recebeu os holofotes por ações de sucesso, e agora, com esse prêmio a cidade poderá receber holofotes novamente em um reconhecimento ainda mais amplo”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.



Além de Paranapiacaba, vai representar o Brasil neste concurso internacional a Vila Turística Comunitária dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, em Caraguatatuba. O local tem um modo de vida baseado principalmente na pesca, utilizando meios de produção e trabalho quase sempre de forma coletiva.



A vila trabalha de maneira ambientalmente responsável, utilizando os saberes culturais dos caiçaras do litoral brasileiro e a natureza exuberante e suas riquezas para conscientizar sobre a necessidade da preservação ambiental e para a continuidade dos fazeres originários que sustentam a identidade cultural de seu povo, enquanto gera complementação de renda.



O Brasil teve destaque na primeira edição do concurso, no ano passado. A Rota do Enxaimel, em Santa Catarina, foi escolhida como uma das melhores vilas turísticas do planeta. O Best Tourism Villages promove e aprimora o papel do turismo na proteção de vilarejos rurais.