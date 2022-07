Grupo resgata quase 2.000 animais em um ano de atuação em Ribeirão

Renan Soares

02/07/2022



Imagine acordar e se deparar com um jacaré quase na porta de casa... Apesar de improvável, isso pode acontecer. Tanto que Ribeirão Pires conta com equipe destinada a auxiliar o munícipe caso episódios insólitos como esse ocorram. O Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal completa um ano hoje.

Ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, o departamento é responsável por campanhas de adoção e castração de animais domésticos e também por resgate de espécies silvestres – inclusive de jacarés como as do parágrafo anterior.

Ao todo, a equipe resgatou 1.891 animais neste período, sendo que 243 haviam sofrido maus-tratos. A média de ocorrências é de cerca de 157 por mês e de cinco por dia, incluindo espécies silvestres e domésticas. Pássaros estão entre os salvamentos mais frequentes. Foram 617 casos, envolvendo principalmente tucanos, maritacas e papagaios. Já os de saruê, espécie de gambá, somaram 522 registros. Cães e gatos apareceram 270 vezes.

“A parte mais memorável é o início. O desafio era planejar o atendimento de toda região, cercada de vegetação nativa e rica fauna. Não sabíamos o tamanho da demanda nem o que poderíamos encontrar”, lembra Marcus Leap, dirigente do Departamento de Fauna Silvestre e Bem-estar Animal e o primeiro funcionário do grupo, em entrevista ao <CF52>Diário</CF>.

O departamento já atendeu 1.203 ocorrências, uma delas envolvendo mais de 60 animais. “Muitos resgates foram surpreendentes, como o de um jacaré-de-papo-amarelo que veio com uma chuva forte e acabou dentro de um lago de uma chácara”, destaca Leap. “Tivemos de entrar no lago para capturá-lo”, completa.

Doze pessoas integram o Departamento de Fauna Silvestre e Bem-estar Animal de Ribeirão Pires. Cada uma delas exerce função técnica específica. O grupo é composto por veterinários de animais silvestres e domésticos, biólogos e agentes fiscais ambientais. “O trabalho com a equipe é prazeroso e muito produtivo. Existe um propósito mútuo de salvar animais”, destaca Leap.

Qual a principal característica dos funcionários? “É importante que se goste de animais”, diz o dirigente. A troca de experiências no departamento ajuda a aprimorar as técnicas de salvamento, o que é muito importante, já que alguns bichinhos são encontrados bastante machucados.

A maioria dos animais silvestres resgatados recebe tratamento antes de serem reinseridos aos respectivos habitats. Os que apresentam quadro de saúde mais grave ou ainda não chegaram à idade que possam sobreviver sozinho são levados para o viveiro municipal para cuidados específicos.

Há casos de animais que não se readaptam ao antigo habitat, sendo então encaminhados a reservas ambientais. Os domésticos obedecem a protocolo diferenciado. Como não podem ficar em posse do departamento, são encaminhados para a adoção.

Com a colaboração de protetores independentes e ONGs (Organizações Não Governamentais), o departamento de proteção animal promove feiras de adoção nos últimos sábados de cada mês. No primeiro ano foram registradas 171 adoções de cães e gatos. Além disso, Ribeirão Pires realizou 257 castrações no período.

Em março, o município lançou o Castramóvel, van com estrutura para cirurgias de castração de cães e gatos, que atende semanalmente a diversos bairros da cidade.

Secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, Andreza Araújo comemora o sucesso do programa. “Logo no início de 2021, já foi promulgada a lei que permitia a criação do serviço. Em poucos meses, ele já começou a operar oficialmente. O departamento é um dos nossos maiores orgulhos porque se tornamos referência na região. Já resgatamos milhares de animais e fizemos mais de 1.500 castrações somente neste ano”, contabiliza.

CONTATO

A sede do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal funciona na Avenida Francisco Monteiro, próximo A Estátua de São José em Inox. Para resgates, denúncias ou entregas voluntárias os números de telefone para contato são o 4824-4197 ou o 9 7211-1112 – este último aceita mensagens via WhatsApp.