Pensando na população

Do Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 23:59



Pode-se acusar Jair Bolsonaro (PL) de quase tudo – e é isso que a oposição, ávida para recuperar o poder a todo custo, tem feito diuturnamente –, menos de ter sido negligente com a crise socioeconômica que se seguiria à pandemia de Covid-19. Quando todas as autoridades só se preocupavam em trancar as pessoas em casa, como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus, o presidente da República pregava, praticamente sozinho no deserto, que os efeitos das medidas, sem preocupação social, seriam, a médio prazo, tão devastadores para a população quanto as mortes causadas pela doença. Dito e feito.



No momento em que a Covid-19 parece estar sob controle, graças aos investimentos maciços do governo federal na compra de vacinas, o alerta de Bolsonaro começa a fazer todo o sentido. E, sem que ninguém nas demais esferas administrativas faça absolutamente nada além de culpar terceiros, coube novamente ao presidente da República puxar a responsabilidade para si e mandar para aprovação do Congresso pacote de iniciativas voltadas a amparar as parcelas mais prejudicadas da população.



Bolsonaro reservou R$ 41,25 bilhões do Orçamento, conforme o Diário publicou em sua edição de ontem, para proteger o Brasil. A aplicação deste dinheiro virá na forma de auxílio-gasolina a taxistas, bolsa-caminhoneiro, gratuidade a idosos nos transportes públicos, vale-gás, incentivo ao consumo de biocombustível e o Auxílio Brasil. Dado o cenário de terra arrasada deixada pela pandemia, só mesmo sendo muito insensível para questionar o trabalho da Presidência.



A necessidade de estimular programas sociais é tão evidente que até mesmo a oposição foi obrigada a votar favoravelmente ao chamado pacote de bondades de Bolsonaro. O placar final terminou em 67 a 1 – o único posicionamento contrário foi o do senador José Serra (PSDB). Espera-se, agora, que os deputados federais, pensando unicamente na população, tenham a mesma responsabilidade que os senadores e não demorem a referendar medidas tão necessárias.