Expansão do Poupatempo

Do Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 23:59



Em Estado como São Paulo, onde tudo é sempre mais desafiador, ousadia e visão de futuro são essenciais para mudar velhas práticas e rever conceitos a fim de favorecer a coletividade. Partiu deste entendimento o plano para ampliar o Poupatempo: se transformou nestes últimos três anos e meio, ficou mais moderno, digital, diminuindo distâncias físicas e tecnológicas em prol dos usuários. Consolidação das etapas de integração, desburocratização e agilidade contemplaram os cofres públicos – já que a reestruturação operacional possibilita ao Estado economizar cerca de R$ 100 milhões por ano –; e beneficia a população residente em cidades de menor porte, que contarão com serviço de excelência em seu município.



Nossas novas unidades atestam o êxito da expansão. São mais compactas, com sistema balcão único e atendentes multitarefas, realizando diversos tipos de serviços. Quem mora em Rosana, por exemplo, agora não se deslocará mais quase 200 quilômetros para emissão de segunda via do RG ou renovar a CNH. Assim como a população de Barra do Turvo, que poderá solicitar carteira de trabalho sem sair do município. Com a universalização dos totens de autoatendimento, Poupatempo também garante autonomia e comodidade a todos paulistas. Recentemente, nosso governador Rodrigo anunciou entrega de 240 deles para mais municípios. E até o fim do ano, as 645 cidades do Estado terão totem – lembrando que já há mais de 900 deles em operação. Assim como mais serviços digitais disponíveis: quando assumimos o desafio, eram cinco. Hoje há 210 opções.



Para além das facilidades do modo presencial, as inovações digitais desenvolvidas pela Prodesp, a empresa de tecnologia do governo de São Paulo e gestora do programa, segue colocando os principais serviços do Poupatempo na palma da mão dos cidadãos. Vale relembrar que durante momentos mais críticos da emergência sanitária, portal e aplicativo Poupatempo Digital se mostraram fundamentais à manutenção dos atendimentos. É senso comum o Poupatempo ser reconhecido como máxima expressão de modernidade digital e eficácia em atendimento presencial: sucessivas pesquisas anuais comprovam esta realidade e aqui ressalto e agradeço a importância de nossos colaboradores: são diretamente responsáveis pelo nosso sucesso. E avançaremos ainda mais, garantindo qualidade e praticidade, além dos grandes centros.



O Poupatempo é como família: o programa acolhe, recebe com sorriso, se coloca no lugar do outro, ajuda a resolver os problemas e, como tal, quer estar sempre pertinho. E é o que vamos fazer! Estar em todos os municípios, próximo das pessoas. A todos os paulistas e prefeituras, nosso muito obrigado pela confiança em nós depositada.



Murilo Macedo é diretor da Prodesp.



PALAVRA DO LEITOR

Juliana Bontorim

Sabia decisão em trazer esta profissional de volta ao quadro do Diário (Setecidades, ontem). Com certeza irá preencher uma lacuna há muito tempo descoberta neste Diário, que é o social de nossa região. Parabéns, diretores! E sucesso, Juliana.

Claudinei Luiz

revista MercNews



Recém-nascidos

Um ato de amor, sim (Um recém-nascido é entregue voluntariamente para adoção no Grande ABC a cada mês). Se não tem vontade de ser mãe, o bebê vai encontrar uma família que irá aceitar o bebê e serem felizes.

Julia Vaskys Rocco Riccio

do Facebook



Enel

O serviço da Enel é tão bom que teremos aumento de 12% a partir do dia 4 (Setecidades, dia 29). A Prefeitura de São Bernardo já estava em cobranças junto à empresa relacionadas à má prestação do serviço, e no dia 27 entrou com representação junto ao Ministério público (dia 28). Quero agradecer à gestão Orlando Morando e Marcelo Lima pela eficácia das ações no nosso município, e destacar que a deputada estadual Carla Morando já havia entrado com representação contra a empresa em março.

Flávio Martins

São Bernardo



R$ 0,48 – 1

Alguém realmente está achando que o preço vai baixar (Estado reduz ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – da gasolina e litro deve cair R$ 0,48 na bomba)? Segundo a Petrobras, o preço está defasado. Então, que redução do imposto vai ser para compensar isso?

Esmael Dos Santos

do Facebook



R$ 0,48 – 2

Engraçada a situação. A gasolina que está no estoque no preço velho aumenta na noite do anúncio da Petrobras. Para baixar o valor tem que esperar esgotar o estoque em cinco dias. Alguém consegue explicar isso?

Anderson Teixeira Oliveira

do Facebook



R$ 0,48 – 3

Devido aos aumentos contínuos (dos combustíveis), a arrecadação aumentou muito. Esse novo método ainda faz a arrecadação de ICMS ser maior que a de seis meses atrás. Esses governadores estão faturando politicamente junto aos cegos que olham para as falácias da esquerda.

Dirceu Darcie

do Facebook



Carnaval

Covid zero (Prefeitura de São Paulo já admite não realizar Carnaval de julho). Somente preocupada com dinheiro, a saúde da população não importa! Tomara que não achem protrocinadores. Não faz falta nenhuma!

Valceli Silva

do Facebook



Empregos

Milhões não são contabilizados, pois não procuram mais emprego. São os desalentados (Número de empregados no País é o maior em sete anos). Bico, estou me virando, fazendo uns serviços. A pobreza explodiu no Brasil. E o Paulo Guedes investindo em offshore. Brasileiro ‘patriota’.

Marcos Silva

do Facebook



Combustíveis

Leio neste Diário que o Procon – SP vai fiscalizar o repasse da redução do ICMS pelos postos de abastecimento (Economia, dia 30). Com o discurso de que tem que haver sensibilidade com o esforço do governo, na verdade colocam o Procon na campanha eleitoral. A Petrobras, que fatura R$ 1,26 bilhão ao dia, e com lucro exorbitante, pratica preço com paridade internacional – preço de mercado –, sem relação com seus custos. Os bancos recolhem dinheiro com a taxa Selic de 13,25% ao ano, e vendem na média a 350% no cartão de crédito, ou 150% no cheque especial – informação pública do Banco Central, mas esse lucro, que chega a 2.400%, não é abusivo? Ou, de fato, nenhum governo até hoje teve coragem de atuar nessa área. A pura realidade: o pau que bate em Chico nunca bate em Francisco.

Evaristo de carvalho Neto

Santo André