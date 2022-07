Santo André necessita vencer hoje o Ituano para forçar 3º jogo do playoff

Francisco Lacerda

A AD Santo André volta à quadra hoje, no Ginásio Laís Elena, no Complexo Pedro Dell’Antonia, às 10h30, pressionada. A equipe do técnico Rafael de Souza precisa vencer para continuar com sonho da classificação na LBF (Liga de Basquete Feminino). O adversário é novamente o Ituano, pela segunda partida da série melhor de três dos playoffs da LBF.



Como foi derrotado na estreia desta fase – 78 a 61, jogando no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu, no Interior –, ao time da região não há outra alternativa que não o triunfo hoje para forçar o terceiro e decisivo confronto, também em Santo André, marcado para segunda-feira, às 19h.



No jogo de abertura da fase, o time do Interior, aproveitando-se de atuação aquém do esperado pelo Santo André, dominou totalmente as ações na maior parte do primeiro tempo e manteve até com certa facilidade a vantagem no placar. Santo André esboçou reação e até foi para o vestiário ao fim da primeira etapa com pequena desvantagem de quatro pontos no marcador. O terceiro e quarto períodos foram marcados por apagão da AD Santo André. Eficiente, o time de Itu aproveitou, disparou no placar – chegou a abrir 22 pontos no último quarto –, e confirmou a vitória.



Na outra partida do dia o Sesi Araraquara, líder da fase de classificação, encara o Sôdiê/Mesquita/LSB, em casa. As araraquarenses venceram a primeira dos playoffs, por 71 a 62, no Rio de Janeiro.



Do outro lado do chaveamento, Unisociesc/Blumenau fez 87 a 72 no Vera Cruz Campinas, e o Sampaio Basquete marcou 84 a 55 no Sport.