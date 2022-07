Mauá FC encara o Rio Branco na estreia da 2ª fase da Segundona

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 23:59



O Mauá FC estreia hoje contra o Rio Branco na segunda fase da Segundona do Campeonato Paulista, o quarto nível do futebol estadual. A partida ocorrerá no Estádio Décio Vitta, em Americana, Interior, às 15h. O confronto faz parte do Grupo 8, que ainda tem Grêmio Prudente e XV de Jaú. Na abertura da rodada, ontem à noite, o Grêmio fez 2 a 0 no XV, em Jaú. Já o Catanduva perdeu em casa para o Itapirense, 1 a 0..



Na fase de grupos o Mauá se classificou em primeiro na Chave F, com 18 pontos, em dez jogos, após cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Já o Rio Branco foi o segundo do Grupo D, com 19, seis triunfos, um empate e três revezes.



Na sequência o Índio recebe no Pedro Benedetti o XV de Jaú, dia 9, às 15h. Depois encara nos mesmos local e horário o Grêmio Prudente, dia 16. Na abertura do returno, dia 23, vai ao Interior para medir forças com o Grêmio Prudente, às 15h. Na rodada seguinte, dia 29, enfrenta o XV em Jaú, também às 15h. E fecha participação nesta etapa dia 6 de agosto, contra o Rio Branco, em Mauá, às 15h.



São 16 equipes nesta fase, divididas em quatro grupos de quatro times cada. Os dois melhores das chaves seguem na briga pelo acesso à Série A-3 de 2023. Joseense e Inter de Bebedouro, e Paulista e Penapolense são as outras partidas de hoje da Segundona.