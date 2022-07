Times do Grande ABC estreiam na Copa Paulista

Francisco Lacerda

01/07/2022 | 23:59



Com 17 equipes, incluindo três da região, Água Santa, EC São Bernardo e São Caetano, tem início hoje a Copa Paulista, torneio que, entre outros prêmios, disponibiliza ao campeão vaga na Copa do Brasil de 2023 ou na Série D do Campeonato Brasileiro. O vice fica com a que sobrar. Os times estão divididos em três grupos, sendo dois com seis integrantes e um com cinco, de forma regionalizada. Os do Grande ABC estão na Chave 3, junto com Portuguesa, Juventus, da Mooca, e Oeste, de Barueri. Nesta primeira rodada o Água Santa vai ao Canindé encarar a Portuguesa; o EC São Bernardo recebe o Juventus; e o São Caetano pega o Oeste na casa do adversário, todos às 16h.



O Grupo 1 é formado por Botafogo, Comercial, ambos de Ribeirão Preto; Noroeste (Bauru); Marília e Sertãozinho. Já o 2 é tem Primavera (Indaiatuba); São Bento (Sorocaba); XV de Piracicaba; Desportivo Brasil (Porto Feliz); Lemense ( Lemes); e Rio Claro.



ÁGUA SANTA

O Netuno anunciou nesta semana mais três reforços visando a disputa. O goleiro Fabrício, 36 anos, o zagueiro Roni Lobo, 23, e o atacante Gleyson, 25. O arqueiro atuou por Rio Branco-PR, JMalucelli-PR, CSA-AL, Vila Nova-GO e pelo vizinho Santo André. O defensor tem passagens por Caucaia-CE, Oeirense-PI, Guarani de Juazeiro-CE, Sousa-PB e Democrata-MG. Já o atacante tem na carreira passagens por São Caetano, Comercial, Ferroviária e Mirassol, além de Alcanenense, de Portugal, Deportivo Lorca, da Espanha.



O técnico Thiago Carpini diz conhecer as limitações de elenco recém-montado, com jovens “promissores”, e as oscilações durante a competição. Para estreia, joga a responsabilidade para o Portuguesa, atual campeã da Série A-2 e de volta à elite estadual. Mas espera que a equipe evolua “para buscar algo mais”. “Objetivo do Água é competição sólida, segura, consistente. Nos preparamos para boa estreia, depois, jogo a jogo, buscar a classificação. Depois sonhar com coisas maiores, passo a passo, de maneira gradativa e dentro de processo de evolução.”





EC SÃO BERNARDO

O Cachorrão trouxe o técnico Júnior Martins, que deixou a Caldense, de Minas, após campanha ruim na Série D do Campeonato Brasileiro – foi lanterna do Grupo F, com apenas dois pontos. Na última semana o clube anunciou as contratações dos meias Edson, 23 anos, e Alessandro, 22. O time base deve ser Caio; Deivinho, Vinícius Bahia, Wesley e Arthur; Feijão, Iago, Pedrinho e Willian; Juninho e Jonas.



SÃO CAETANO

O Azulão passa por momento conturbado após denúncias de irregularidades contra seu presidente, mas vai em busca do retorno às competições nacionais. Manteve o técnico Axel, que substituiu Max Sandro, e trouxe, entre outros, o atacante Mailson e Maranhão, o zagueiro Ferreira e o volante Anderson Künzel. Antes tinha anunciado o zatambém zagueiro Lucas Cunha.



A competição terá quatro fases, em que os clubes atuarão no mínimo oito vezes e no máximo 16. Neste início equipes jogarão entre si dentro do próprio grupo em turno e returno, passando às quartas de final os dois com maior pontuação e outros dois melhores terceiros colocados, totalizando oito clubes. Essas oito agremiações serão divididas em quatro grupos de duas equipes, ou mata-mata. Os que acumularem mais pontos avançam, observando-se, se necessário, os critérios de desempate. O time de melhor campanha decidirá em casa.

A semifinal reunirá os quatro vencedores dos confrontos do mata-mata das quartas de final. Os que passarem fazem a final da competição, em duas partidas, de ida e volta, marcadas para os dias 9 e 16 de outubro.