Tigre, classificado, recebe o Ramalhão, ainda na luta por vaga

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 23:59



São Bernardo FC e Santo André fazem hoje mais um clássico regional em partida válida pelo Grupo G-7 de Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h, no Estádio 1º de Maio. De um lado o Tigre, já classificado, invicto e sem tomar gol na competição; do outro, o Ramalhão, que tem parada indigesta, precisa vencer para chegar ao G-4 e continuar com chances de classificação à próxima fase. Boas notícias aos andreenses são que o time depende apenas das próprias forças para avançar e não terá problemas com desfalques para este pega. Quinto na chave, com 12 pontos e saldo negativo de dois gols, o Santo André, que ostenta o pior ataque do grupo – só foi às redes oito vezes, mesmo número de Portuguesa e Pérolas Negras, ambos cariocas –, terá de quebrar sequência invicta de 1.072 minutos sem ser vazado do goleiro Alex Alves. Ainda, o Tigre não sabe o que é perder no 1º de Maio há dez jogos. Além disso, após derrota do Vasco para o Novorizontino pela 15ª rodada da Série B do Nacional, o Tigre é a única equipe invicta entre as 124 que disputam as quatro divisões do futebol brasileiro.



Por outro lado, vitória hoje pode dar outro ânimo e significar arrancada do Ramalhão. Para o técnico Renato Peixe, o crescimento do time na competição, já que não perde há dois jogos – vitória sobre o Oeste e empate com o Cianorte, resultado que o tirou do G-4 – , aumenta a confiança. Segundo ele, a equipe vai tentar tirar proveito dos “pontos fracos” do Tigre. “A equipe está bastante madura, por tudo que estamos vivendo na competição. Não está sendo fácil, com todos os jogos como final, e não vai ser diferente agora. Temos três finais agora, sabemos que com os três pontos a gente dá passo importante para a classificação. Como depende só de nós, temos de continuar assim, fazer nosso dever, que são os três pontos diante do São Bernardo. Nós vamos em busca da classificação”, diz, confiante.



O São Bernardo é a equipe a ser batida na Série D e virou assunto no Brasil nos últimos dias devido à excelente campanha no torneio. Um dos responsáveis, Alex Alves diz que a meta está além do números. “Tudo isso que tem acontecido tem sido mais um bônus para a gente. Tem colocado nosso trabalho em visibilidade e isso também é muito bacana, mas o nosso foco é outro. O pessoal está ciente disso e é em busca desses objetivos, do acesso, de ser campeão brasileiro, que a gente vai correr atrás.”



O técnico Márcio Zanardi corrobora com o arqueiro e ainda afirma que não se deixa “levar pelos números” e que vai “atrás de voos maiores”. “Nossa equipe é madura o suficiente para entender que estamos longe ainda. A classificação aconteceu, foi muito boa, mas ainda estamos longe dos nossos objetivos. Um degrau de cada vez, mas vamos atrás do nosso objetivo, que é o acesso.”



Para logo mais o treinador não terá o volante Rodrigo Souza, suspenso, e os zagueiros Helder e Ítalo, lesionados. Ruan Tomaz, Islan e Adenílson, respectivamente, devem ser os substitutos.



Questionado sobre a necessidade do adversário de buscar o jogo, Márcio dá a deixa. “Tomara que eles venham para cima da gente. É o que a gente mais quer”, finaliza.



Tigre e o Ramalhão se enfrentaram duas vezes neste ano, com uma vitória para cada lado. No Paulista deu Ramalhão, 1 a 0. O São Bernardo devolveu o placar na terceira rodada da Série D.