Prefeitura de São Bernardo anuncia o 1° Hospital Veterinário Público da cidade

Lorena S. Ávila

Do Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 19:19



A Prefeitura de São Bernardo anunciou, nesta sexta-feira (1), um importante avanço para a causa animal: a instalação do 1° hospital veterinário público da cidade. O novo equipamento, a ser instalado nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Avenida Dr. Rudge Ramos, será responsável pelo plano de zerar a fila de castrações para controle populacional, além de realizar consultas e exames dos pets da população de baixa renda, entre outros serviços.

O Secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, pontuou que o hospital também irá atender outros tipos de ocorrências. “O equipamento veterinário também terá estrutura para atender animais vítimas de atropelamentos, doenças degenerativas, doenças parasitárias e contagiosas, transmissíveis ao homem ou não. Assim, teremos abrangência maior em saúde pública”, explicou.

A estrutura contará com consultórios, salas de centro cirúrgico, enfermarias, laboratórios, salas de raio-x e exames de imagem, com capacidade para realizar 500 consultas e 400 castrações por mês, com custeio mensal de R$ 300 mil. As entidades interessadas na instalação e gestão poderão participar de edital, devendo comprovar condições materiais para o desenvolvimento dos serviços, além de fornecer toda a estrutura de mão de obra, formada por médicos veterinários, auxiliares, equipes de apoio, entre outros.

O projeto é realizado por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão. “Esta é uma política pública que veio para ficar na nossa cidade”, afirmou Orlando Morando durante o ato de divulgação do novo serviço. A cerimônia também foi acompanhada pelo vice-prefeito Marcelo Lima, pela deputada estadual Carla Morando e pelo secretário de Cidadania e da Pessoa com Deficiência, Pery Cartola.

A expectativa é de que todo o processo seja finalizado até setembro deste ano, para início do funcionamento do novo hospita. Além do novo hospital veterinário, São Bernardo ainda conta com o serviço de castração itinerante, por meio do Castramóvel, que leva o serviço de controle populacional de animais aos bairros mais distantes e para a população periférica, que tem dificuldade de acesso ao CCZ.