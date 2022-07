Policiais Militares prendem indivíduo após roubo a estabelecimento comercial

André Henrique

Do Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 18:17



Na madrugada de hoje (01), por volta das 03h35min, a funcionária de uma padaria foi até a Base Comunitária do Ferrazópolis e informou ao policial que, ao chegar para o serviço, deparou-se com 05 indivíduos no interior do estabelecimento na prática de roubo, sendo assim, ela correu até a base para pedir socorro, pois o padeiro estava sob domínio dos indivíduos e impedido de sair do local. Prontamente, o policial passou as informações via rádio para as equipes.

Ao prosseguirem para o local, os Policiais Militares avistaram os indivíduos tentando efetuar roubo a um veículo que passava pela Rua Minas Gerais, porém, como não conseguiram, eles correram a pé para uma viela e foram acompanhados pelas equipes até a Rua Marcelino de Brito, onde entraram em um matagal.

Foi realizado o cerco e após intensa busca pela mata, os policiais localizaram um dos indivíduos, que confessou a participação no crime. Também foi localizada uma quantia em dinheiro e 127 (cento e vinte e sete) maços de cigarro, produtos do roubo ao comércio, além de uma pistola de pressão, utilizada no crime.

As vítimas reconheceram o indivíduo e ele foi conduzido ao 1º Distrito de São Bernardo do Campo, onde permaneceu preso. O infrator possuía outras passagens criminais por roubos e estava foragido da justiça pelo mesmo crime.