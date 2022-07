Em novo clipe, Megadeth transforma Paranapiacaba em cenário de guerra

Lorena S. Ávila

01/07/2022



A banda de trash metal, Megadeth, lançou recentemente o clipe da música We''''ll Be Back, que faz parte do novo álbum audiovisual, The Sick, The Dying... and The Dead, que deve ser divulgado, na íntegra, no dia 2 de setembro. O vídeo, que já conta com quase 2 milhões de visualizações no YouTube, foi produzido no Brasil e teve parte de sua cenografia composta pelos pontos turísticos de Paranapiacaba, a vila Inglesa de Santo André.

A música faz parte de uma trilogia dividida em capítulos que deve contar a história de origem do mascote da banda, o Vic Rettlehead. Em uma das cenas é possível ver um soldado, interpretado por Rafael Pensado, correndo por dentro do Museu Ferroviário segurando uma bomba, em seguida ele atravessa a principal ponte da cidade. Em outros momentos, a vila aparece em imagens panorâmicas feita com drones.

A estética de Paranapiacaba se destaca pelas construções antigas, que se tornaram um campo de batalha sangrento na história escrita por Leo Liberti, um dos integrantes da equipe de produção composta por diversos brasileiros, incluindo Ulisses Andreguetto, responsável pela produção do set.

O carioca Kiko Loureiro, guitarrista da banda desde 2015, segue aproximando o Megadeth dos fãs brasileiros. Segundo o vocalista, Dave Mustaine, o novo álbum promete trazer ainda mais referências ao país.

Um Easter Egg da insígnia do Cruzeiro do Sul também aparece em um dos tanques do exército usados na cenografia, detalhe encontrado em equipamentos da Força Armada Brasileira. Além de Paranapiacaba, a cidade de Mongaguá, na Baixada Santista, também foi um dos pontos escolhidos pela equipe para a realização de parte das filmagens.